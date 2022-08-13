Всплывают всё новые и новые подробности скрытых механизмов в американо-украинских отношениях. 17 миллионов гектаров плодороднейшей земли украинский президент Владимир Зеленский продал компаниям «Monsanto», «Cargill» и «Dupont». Они же занимают монопольные места в производстве и торговле генно-модифицированными продуктами (ГМО).

Очевидно, что успехи союзных сил на фронте приводят к тому, что западные собственники украинских чернозёмов лишаются и уже частично лишились своей земельной собственности на освобождённых и освобождаемых территориях. Это заставляет латифундистов оказывать давление на свои правительства и парламенты, где немало людей, тесно связанных с интересами таких монополий.

Но и это ещё не все. Вполне вероятно, что провоцирование мирового голода имеет цель передела рынка поставок продовольствия, отрезание от него России как одного из крупнейших поставщиков, и последующее занятие этой ниши теми самыми «Monsanto», «Cargill» и «Dupont», которые намереваются так заполонить мир своими ГМО-продуктами.

Речь идёт о многих сотнях миллиардов долларов, причём с гарантией их получения в течение десятков лет. Это вполне объясняет, почему Запад так вцепился в Украину. Разумеется, что судьба и жизнь граждан Украины в данной ситуации не волнует ни сам Запад, ни украинское правительство. В конце концов, землю могут обрабатывать хоть негры, хоть ещё кто-то. И только Россия заинтересована в том, чтобы на украинской земле жили и трудились те, кому она должна принадлежать по праву.

Мир и Мы