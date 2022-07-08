Экономика

Почему в Крыму ОСАГО дешевле?

Автор:
ОСАГО

Почему в Крыму ОСАГО дешевле? Стоимость полиса зависит от региональных властей

Территориальный коэффициент ОСАГО является одним из факторов, влияющих на стоимость полиса. Для каждого региона коридор значений установлен в рамках от 0,68 до 1,88.

В ряде регионов России довольно продолжительное время действуют низкие территориальные коэффициенты (КТ). Как правило, это является результатом налаженной работы страховых компаний по борьбе с мошенничеством, а также ответственного поведения местных водителей.

Территориальный коэффициент страховых тарифов, зависящий от территории преимущественного использования транспортного средства, для физических лиц определяется по месту регистрации собственника транспортного средства, а для юридических лиц — по месту регистрации транспортного средства.

Как следует из Указания Банка России от 28.12.2021, наиболее низкие КТ действуют на территории Республики Крым, который по итогам 2021 года находился в зеленой зоне мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО ЦБ РФ. Так, для Симферополя этот показатель составляет 0,76, для прочих населенных пунктов Республики – 0,68.

Попадание в зелёную зону рэнкинга Банка России означает то, что и автовладельцы, и региональные органы власти на практике реализуют комплекс мер, направленных на снижение уровня рисков ОСАГО, в том числе и мошенничества, на автомобильных дорогах в своем регионе. С точки зрения стоимости полисов ОСАГО для автовладельцев, это выглядит как снижение тарифов по сравнению с соседними регионам страны.

Что касается региональных властей Республики Крым, а также иных территорий, находящихся в зелёной зоне, это является признанием их вклада в повышение доступности полисов ОСАГО для граждан за счёт снижения стоимости «автогражданки». Кроме того, по мнению регулятора и профильных ассоциаций, убыточность ОСАГО в регионах из верхних строчек мониторинга порой вызвана именно невнимательностью к ситуации на дорогах своего региона. А это является дополнительным стимулом к детальному изучению опыта коллег.

Этот опыт говорит о том, что там, где страховые компании учитывают в своей реальной деятельности запросы своих клиентов, водители отвечают им повышением ответственности поведения на автомобильных дорогах. Самое главное в такой практике — все участники дорожного движения, включая страховщиков ОСАГО, заинтересованы в обеспечении стабильности данной ситуации, ведь она приводит к реальному снижению стоимости полисов автогражданки.А это в свою очередь является мощным стимулом для борьбы с мошенниками, автоподставщиками, автоюристами и т.д.

СтраныРоссия
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