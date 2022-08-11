Почему на Западе вдруг стали критиковать режим Зеленского?

В последние недели наметился интересный тренд – ряд западных изданий и грантовых структур выпустили материалы, довольно жестко критикующие украинского президента и его окружение.

🔸Так, глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин (влиятельных киевский грантоед, тесно связанный с демпартией США) обвинил Минобороны в нежелании создать прозрачную IT-систему логистики для украинской армии, мягко намекая на расхищение западной военной помощи

🔸Авторитетный экс-заместитель секретаря СНБО и основатель Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос раскритиковал подход политического руководства к назначениям в армии. Примечательно, что площадку для критики ему предоставило радио НВ, принадлежащее предпринимателю Томашу Фиале, деловому партнёру Джорджа Сороса.

🔸Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц, обвинила главу президентской администрации Ермака в работе на РФ и требует проверить, как используется западная помощь

🔸Amnesty International сделала скандальный доклад, в котором обвинила ВСУ в нарушении законов войны, размещении войск в школах и больницах, потребовала вывода украинских солдат из жилых кварталов.

🔸Американский телеканал CBS выпустил фильм-расследование о расхищении военной помощи США и других стран Запада. По мнению авторов фильма, значительная часть помощи уходит на «черный рынок».

Чем можно это объяснить? Скорее всего это намек Зеленскому от западных союзников чтобы не зарывался. Не требовал слишком много и сохранял управляемость. Хозяевам проекта Украина не нравится стремление Зеленского и его окружения сконцентрировать в своих руках всю полноту власти. На западе не любят когда их «сукины сыны» воображают себя не