Тем, кто надеется на “позитивный сценарий” и смену курса США в случае победы республиканцев на выборах. Даже не мечтайте!

Один из лидеров Республиканской партии, сенатор Джим Инхоф призвал США увеличить военную помощь Украине и «уничтожить Россию всем вместе»

Он пристыдил Белый дом, указав, что по удельному весу относительно бюджета та же Латвия дала Украине больше, чем Штаты и другие богатые страны Запада. Следует понимать, что Инхофа пророчат в председатели сенатского комитета по вооруженным силам. И его воинственный настрой лишний раз доказывает, что политика США принципиально не изменится после выборов.

Приблизительно то же самое заявил ещё один мастодонт американской политики — один из самых влиятельных членов Республиканской партии, лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Он заявил, что США «должны не сокращать, а удвоить помощь Украине».