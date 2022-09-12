По поводу событий в Харьковской области

В марте месяце мне довелось в составе батальона «Восток» ВВ ДНР участвовать в штурме Мариуполя. Уже тогда я отметил – как нас мало! Мы брали город не имея серьезного численного перевеса над противником, поэтому бои затянулись, продвижение шло медленно. Преимущество в артиллерии и авиации в условиях городского боя не решало проблемы банальной нехватки обученной пехоты.

Я не заканчивал академию Генштаба. Мое военное образование ограничилось военной кафедрой Харьковского мединститута. Но даже там нас учили: при наступлении необходимо обеспечить перевес сил 3:1 как минимум. А ещё есть стратагема великого Сунь-Дзы «Если ты знаешь себя и знаешь противника то сражайся хоть сто раз – ты победишь. Если знаешь себя, но не знаешь противника – один раз победишь, другой проиграешь. Но если не знаешь ни себя, ни противника – проигрывать будешь всегда».

Складывается впечатление что, начиная спецоперацию, российское руководство рассчитывало на блицкриг. Надеялось что украинская государственность развалится от первого сильного удара. Но не сложилось. Оказалось что противника мы не знали. А он готовился к войне все 8 лет. При чем готовился к войне именно с Россией, тщательно изучив сильные и слабые стороны русской военной машины. ВСУ это не ИГИЛовцы на джихадмобилях. Это регулярная армия, хорошо вооруженная, усиленная иностранными наёмниками. Армия мотивированная, накаченная ненавистью, специально заточенная для войны с Россией.

Скорее всего запасного плана у российского руководства просто не было. Пришлось уходить из-под Киева, спешно, неуклюже начинать создавать ВГА на освобожденных территориях. Стратегию меняли на ходу. Попытка наступать по нескольким направлениям, нигде не имея перевеса сил привела к тому что фронт стабилизировался. Штурмовые подразделения были обескровлены и утратили наступательный потенциал. А противник тем временем обучал и готовил резервы в тылу. И в решающий момент ввёл их в бой. Ситуация напоминает битву за Москву 1941года. Только в роли вермахта оказалась российская армия. Результат один – тяжелое военное поражение.

Но главный вопрос – что дальше? Ясно одно, война в прежнем режиме «спецоперации» малыми силами, без мобилизации общества и промышленности – верный путь к поражению. Мы рискуем потерять всё – Приазовье, Донбасс, Крым. И получить социальный взрыв внутри России. Российское руководство должно понимать – на карту поставлена судьба страны. Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом. Укропы – лишь расходный материал. А что случается с руководителями, которые утрачивают доверие армии и народа – пусть в Кремле внимательно перечитают биографию последнего русского царя Николая Второго. Поучительно.

Путин как то сказал «мы ещё ничего не начинали». Так может пора уже начинать, Владимир Владимирович?