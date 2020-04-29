Первые герои афганской войны

Ровно сорок лет назад, в апреле 1980 года, на земле Афганистана появились первые Герои Советского Союза. УказомПрезидиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года Золотой Звездой Героя были награждены военные летчики Вячеслав Гайнутдинов и Василий Щербаков, десантники Сергей Козлов, Александр Мироненко и Николай Чепик, полковник ГРУ Василий Колесник, Маршал Советского Союза Сергей Соколов, а также сотрудники КГБ СССР Григорий Бояринов, Эвальд Козлов иВиктор Карпухин.

Указ был закрытым, в газетах не публиковался — считалось, что военных действий в Афганистане Советская армия не ведет, а значит, и такого количества героев в мирное время быть не может. Эта завеса секретности окружала афганскую войну и дальше, на протяжении последующих девяти лет. Что, впрочем, нисколько не умаляет массового героизма, который проявляли солдаты и офицеры ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Неслучайно Золотые Звезды Героев Советского Союза за подвиги, совершенные в ходе оказания интернациональной помощи афганскому народу, получили 86 солдат и офицеров. Но первыми в апреле 1980 года стали семеро военнослужащих Советской армии и три офицера КГБ СССР. Начнем с чекистов.

Все они – офицеры спецподразделений КГБ СССР, задействованных в штурме дворца Амина и ряда других стратегически важных объектов в афганской столице. В этой операции, известной под кодовым названием «Байкал-79», были задействованы группы специального назначения КГБ СССР «Зенит» и «Гром», так называемый мусульманский батальон ГРУ, а также подразделения воздушно-десантных войск. В течение одного дня, 27 декабря 1979 года, с минимальными потерями советским спецназовцам удалось захватить около двадцати объектов в Кабуле, в том числе резиденцию Амина, здание генштаба афганской армии, телерадиоцентр, тюрьму, телеграф, здание МВД Афганистана и другие. Потери афганской стороны убитыми, ранеными и пленными достигают нескольких тысяч человек.

За проявленные мужество и героизм четырем участникам тех событий – полковнику Григорию Бояринову, капитану второго ранга Эвальду Козлову, капитану Виктору Карпухину и полковнику Василию Колеснику (куратору «мусульманского батальона») – было присвоено звание Героя Советского Союза. Григорий Бояринов, увы, получил это звание посмертно. Григорий Иванович лично принимал участие в штурме дворца Амина, хотя как один из руководителей спецоперации мог этого и не делать. Однако он настоял на том, чтобы его включили в одну из штурмовых групп. Во время боя на первом этаже резиденции Амина – возле узла связи – полковник Бояринов получил смертельное ранение…

Теперь – о летчиках. Майор Василий Щербаков в Афганистане командовал вертолетной эскадрильей. В декабре 1979 года, рискуя жизнью, Щербаков спас экипаж другого советского вертолета, сбитого душманами. Несмотря на яростный огонь противника, Василий Щербаков посадил свою машину рядом с побитым вертолетом и вывез его экипаж на своем борту. Во время боя машина Щербакова также получила множественные повреждения, но пилот сумел дотянуть до аэродрома и благополучно посадил вертолет с людьми в расположении советских войск. Всего же за военную службу в Афганистане майор Щербаков совершил 318 боевых вылетов.

Вячеслав Гайнутдинов находился в Афганистане с декабря 1979 года, последняя должность – заместитель командира вертолетного полка. Неоднократно поддерживал огнем с воздуха мотострелковые части. При этом как минимум дважды буквально висел на волоске от гибели. Первый раз – 30 декабря 1979 года, когда удачно посадил поврежденный в бою вертолет. Второй раз – 20 января 1980-го, когда под огнем противника эвакуировал экипаж другого вертолета, совершившего аварийную посадку. Вот за этот подвиг майор Гайнутдинов и был представлен к званию Героя Советского Союза. К сожалению, в августе 1980 года вертолет, которым управлял Гайнутдинов, был сбит моджахедами.Вячеслав Гайнутдинов погиб.

Среди первых героев афганской войны – трое десантников. Вообще на долю бойцов ВДВ на земле Афганистана выдалось немало испытаний. Все мало-мальски серьезные операции советских войск не обходились без активного участия подразделений Воздушно-десантных войск. Что, впрочем, неудивительно, если учесть особый характер местности, где разворачивались боевые действия. В условиях гор именно десантники играли важнейшую роль: захватывали господствующие высоты и стойко держались до подхода главных сил, перекрывали караванные пути, изолировали районы боевых действий, не давали противнику вырваться из расставленных ловушек и засад.

Свой подвиг старший лейтенант Сергей Козлов, командир роты 56-й отдельной гвардейской парашютно-десантной бригады, совершил в феврале 1980 года. Его подразделению поставили боевую задачу: взять под охрану мост через высокогорную реку Кокча. Душманы пытались помешать десантникам, однако все атаки врага были отбиты с большими для него потерями. Но овладеть мостом подчиненные Козлова так и не смогли: мешал сильный огонь, который вели душманы из башни возле моста. И тогда Сергей Козлов, подобравшись к башне на расстояние в несколько метров, забросал ее гранатами. Оглушительным взрывом башня была уничтожена, но и Сергей получил серьезные ранения и только чудом остался жив. В течение нескольких месяцев за его жизнь боролись врачи. А после выздоровления Козлов продолжил военную службу, дослужившись до звания полковника.

29 февраля того же года отличились заместитель командира взвода 317-го парашютно-десантного полка 103-й дивизии ВДВ старший сержант Александр Мироненко и замкомвзвода того же полка старший сержант Николай Чепик. Случилось это в провинции Кунар на востоке Афганистана. В тот день бойцы 3-го батальона 317-го полка, десантировавшиеся с вертолетов, держали оборону против превосходящих сил противника, а бойцы 3-го батальона 350-го полка прорывались на подмогу товарищам. К сожалению, сделать это в запланированные сроки не удалось. Этим и объясняются серьезные потери среди наших десантников, вынужденных драться в полном окружении.

Однако советские десантники не только держали оборону, но и сами неоднократно переходили в контратаки. Так, Николай Чепик, возглавляя штурмовую группу, лично взорвал несколько укрепленных пунктов противника и уничтожил не менее десятка душманов. Получив тяжелое ранение, Николай продолжал отбиваться от наседавших боевиков. А когда кончились патроны, старший сержант Чепик подпустил душманов к себе и взорвал последнюю оставшуюся у него мину. 30 бандитов навсегда остались лежать на поле боя…

Аналогичный подвиг в тот же день совершил и Александр Мироненко. В ходе боя трое десантников, в том числе и старший сержант Мироненко, оказались отрезанными от основных сил. В течение нескольких часов бойцы мужественно противостояли противнику, нанося ему большой урон. Двое товарищей Мироненко погибли. Сам Александр получил тяжелое ранение. А затем, подпустив боевиков поближе, взорвал их вместе с собой последней гранатой.

В журнале боевых действий 40-й армии о том бое осталась лаконичная запись: «2/180 мсп, 3/317 и 3/350 пдп продолжают рейдовые действия в районе н. п. АСМАР, н. п. ШИГАЛ». На самом же деле тот бой стал первым крупным сражением афганской войны, в котором были задействованы значительные силы десантников и мотострелков. И потери, к сожалению, с нашей стороны тоже оказались весьма ощутимыми. С боевых действий в Кунаре в феврале 1980 года, по сути, и началась настоящая война в Афганистане.

Что касается Сергея Соколова, звезду Героя он получил за умелое руководство советскими и афганскими войсками в начальный период афганской войны. В 1980 году, как известно, Соколов, будучи первым заместителем министра обороны СССР, возглавлял Оперативную группу Министерства обороны СССР в Афганистане, то есть осуществлял взаимодействие между советскими и афганскими войсками, планировал боевые операции. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года «за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан» Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Сергей ХОЛОДОВ, историк,

член Попечительского совета

Войсковой Православной Миссии