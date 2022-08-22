Перспективы конфликта на Украине. Взгляд из Москвы

Москва не видит возможности дипломатического решения для прекращения войны в Украине и ожидает затяжного конфликта – об этом заявил Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, сообщает Financial Times.

При этом чиновник отметил, что в попытках положить конец конфликту более важную роль должна играть ООН, и обвинил США и НАТО в давлении на Украину в вопросе отказа от переговоров. Также он подчеркнул, что прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет.

С каждым обстрелом российской территории, с каждым терактом, совершенным украинскими спецслужбами, шанс на мирное разрешение конфликта тает. Прежде всего не поймут внутри России. Переговоры с киевским режимом будут восприняты обществом как второй Хасавюрт