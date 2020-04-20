Перезалог ПТС как способ получить выгодные условия займа

В финансовых вопросах трудно точно предугадать развитие ситуации – часто бывает так, что средств, взятых по договору займа, недостаточно, или возникли новые обстоятельства, из-за которых заемщик не может платить долг в полном объеме. В этом случае на помощь приходит услуга рефинансирование. По сути, это перезалог имущества, уже находящегося в залоге. Это финансовая процедура, которая помогает заемщику добиться более выгодных условий выплат при получении дополнительной суммы. Компания CarCapital предлагает своим клиентам перезалог ПТС под низкий процент – так можно существенно упростить режим выплат долга в сложных обстоятельствах.

Для чего проводят рефинансирование под ПТС?

Рефинансирование позволяет получить средства от уже заложенной собственности. При этом залоговое имущество переходит от одной финансовой компании к другой. Для клиента есть несколько выгод перезалога:

снижение процентной ставки,

уменьшение ежемесячного платежа,

продление сроков займа,

увеличение суммы займа.

К рефинансированию под залог ПТС прибегают и в том случае, если первый кредитор не внушает доверия, и есть возможность перейти к более надежному партнеру. Для получения денег под уже заложенный транспорт нужно подать заявку на рефинансирование, собрать нужные документы – в CarCapital это паспорт владельца, права, СТС и ПТС и первый кредитный договор, подписать новый договор с измененными данными.

Почему именно CarCapital?

Немногие компании предлагают услугу перезалога под ПТС. Это рискованная финансовая деятельность, но компания CarCapital ставит во главу угла удобство и выгоду своих клиентов. Поэтому уже тысячи ее клиентов воспользовались услугой перезалога и получили более выгодные условия. Компания CarCapital – микрофинансовая организация, внесенная в реестр МФО ЦБ РФ. Она работает на законных основаниях, что подтверждают разрешения и лицензии, выданные финансовыми регуляторами страны. Фирма предлагает клиентам разнообразные финансовые услуги, в том числе займы под залог ПТС, в то время как сам автомобиль остается в пользовании у собственника, у компании – только ПТС. Выгодные процентные ставки, комфортные ежемесячные платежи, возможность перезалога имущества, – все это делает компанию CarCapital надежным партнером для всех граждан, нуждающихся в займе, в том числе и тех, у кого не лучшая кредитная история.