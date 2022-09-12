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Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков

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Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков и призывают к таким же шагам союзников
Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков и призывают к таким же шагам союзников

Пентагон рассматривает вопрос передачи Украине современных танков и призывают к таким же шагам союзников. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

По данным источников издания, правительство США рассматривает возможность поставки основных боевых танков и бронетехники западных образцов.

На данный момент идут активные дискуссии как в Вашингтоне, так и с союзниками. В переговоры вовлечены высокопоставленные дипломаты стран Запада.

Напомню, по сообщениям американской прессы, в Вашингтоне больше не опасаются ответных шагов России в ответ на передачу Киеву современных вооружений. Янки сообразили что угрозы «нанести удары по центрам принятия решений» это просто слова и не более.

Ждём украинские «Абрамсы» у стен Севастополя? Кстати, это будет считаться «пересечением красной линии» или всё ещё нет?

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