Папа Римский готов посетить Донецк после визита в Россию

Папа Римский Франциск готов посетить Донецк после визита в Россию. Зачем понтифик отправляется на восток?

Папа Франциск готов посетить Донбасс после визита в Россию, который, по предварительной информации, планируется на весну 2023 года. Об этом рассказал ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

“Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы посетить Донецк, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом”, – отметил Леонид Севастьянов.

По его словам, власти Украины активно приглашают Папу Римского посетить их страну, но он думает приехать в Киев после визита в Россию. Леонид Севастьянов добавил, что понтифик намерен посетить Россию весной 2023 года, но готов приехать и раньше, если его пригласят российские власти.

Очень любопытная новость. Особенно если сопоставить её с заявлением папы, в котором он возложил часть вины в украинском конфликте на Запад. По мнению Франциска, угроза расширения НАТО спровоцировала Россию. Скорее всего понтифик попытается выступить посредником в урегулировании конфликта, выступая от лица части западных элит, готовых договариваться с РФ. Кстати, заявления римского папы вызвали резко негативную реакцию Киева. Зеленский и его команда справедливо опасаются что европейцы их «сольют».