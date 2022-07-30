Горячие точки

Panzerhaubitze 2000 в Украине

Автор: MediaPost
Panzerhaubitzen 2000 в Украине
Panzerhaubitzen 2000 в Украине

Некоторые переданные Украине немецкие гаубицы Panzerhaubitzen 2000 нуждаются в ремонте из-за слишком интенсивных боев, пишет немецкий Spiegel.

В бундесвере считают, что проблемы связаны с высокой интенсивностью, с которой украинские вооруженные силы используют орудия.

Из-за большой интенсивности использования, механизм заряжания гаубицы подвергается огромной нагрузке.

Бундесвер считает 100 снарядов в день задачей высокой интенсивности, но украинцы, видимо, выпустили гораздо больше снарядов, пишет Spiegel.

Изначально федеральное правительство поставило Украине семь артиллерийских систем Panzerhaubitze 2000, а затем еще три.

Panzerhaubitze 2000 – одна из самых передовых артсистем в мире, отличается высокой скорострельностью, которая достигает до 10 выстрелов в минуту.

СтраныГермания Россия Украина
Предыдущая статьяВыжившие азовцы после удара Himars’ов по баракам еленовского СИЗО делятся впечатлениями…
Следующая статьяВладимир Зеленский решил усилить свой “положительный имидж”

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.