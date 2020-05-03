Памяти Ольги Николаевны Куликовской Романовой

Войсковая Православная Миссия с глубокой скорбью извещает о том, что 1 мая 2020 года в своей квартире в Подмосковной Балашихе, скончалась Ольга Николаевна Куликовская-Романова — (1926 – 2020), супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, племянника Святого Государя Мученика Николая Второго.

Начиная с 1991 года Ольга Николаевна возглавляла Благотворительный Фонд имени своей Августейшей свекрови, Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны, оказав помощь сотням неимущим семьям, больницам, детским домам, монастырям.

Под руководством Ольги Николаевны Фонд продолжал лучшие традиции русской благотворительности. Многие люди в России и за рубежом видели в Ольге Николаевне воплощение тех замечательных черт, которые были характерны для многих представителей Российского Императорского Дома.

Для нас было высокой честью сотрудничать с Ольгой Николаевной в православно — монархических просветительских проектах, с 1999 года она была членом Попечительского Совета при Чудотворной мироточивой иконе Царя Мученика Николая Второго Александровича.

Ольга Николаевна Куликовская — Романова одобрила учреждение медали «В память Великой войны» и ордена Святой Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

Руководство Всероссийского Монархического Центра регулярно принимало её в стенах Московского Мемориального Музея Российской Императорской Фамилии. Впервые она посетила Музей в 1997 году и с тех пор работа с её Фондом не прерывалась. Ольга Николаевна передала в экспозицию Музея большое количество предметов и документов посвященных жизни и деятельности своей Августейшей свекрови, Великой Княгини Ольги Александровны.

По благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей митрополита Восточно — Американского и Нью — Йоркского Илариона Ольга Николаевна Куликовская — Романова была награждена нашим орденом Святого Страстотерпца Царя Николая за номером 1.

В 2019 году Наградной Комитет принял решение о награждении Ольги Николаевны орденом Святой Государыни Императрицы Александры Феодоровны, хотели вручить награду после Пасхи, но в силу общеизвестных причин, вручение при жизни Ольги Николаевны не состоялось.

Покинув этот мир в канун праздника жён-мироносиц, в наших сердцах и в памяти современников Ольга Николаевна Куликовская — Романова останется искренне верующим человеком, чьё сердце горело любовью ко Господу и Святым Царственным Мученикам.

Дай Боже Царствие Небесное и вечную память болярыне Ольге Николаевне.

Начальник Войсковой Православной Миссии

Игорь Евгеньевич Смыков

Начальник Штаба Войсковой Православной Миссиимон Борис Глебович Галенин

Председатель Всероссийского Монархического Центра

Николай Николаевич Лукьянов

Москва, 3 мая 2020 года.