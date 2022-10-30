Крутое пике Марка Цукерберга — падение Мета-вселенной неизбежно, потому что “бараны” не хотят чувствовать себя баранами.

Очередной виток падения акций «вселенной» Марка Цукерберга случился на этой неделе и остановилось оно на цифре 99 долл. за штуку.

Чуть более года назад они достигли пика 384 долл. за штуку. С этого момента «Мета-вселенная» подешевела почти вчетверо и пока свет в конце ее тоннеля не виден.

Платформу массово покидают зрители, авторы и для подобного виртуального продукта, это подобно смерти.

И мало кто помнит с чего все началось. А началось с того, что тогда еще из Facebooke выгнали 37-летнюю Фрэнсис Хауген (ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан), которая вынесла с собой и грязное белье компании. И весь мир узнал, что империя Марка Цукерберга не «добрые эльфы», а самый настоящий «мордор орков», у которых четко прослеживаются двойные стандарты (правда, “удивительно”, у американцев двойные стандарты прослеживаются), потому, что в “империи” есть 5,8 млн. VIP-пользователей, которым можно все и остальное стадо терпил.

После этого и началось стремительное падение империи Цукерберга. Потому, что в его бизнесе — главное доверие пользователей, а он его … у этих самых “терпил”, а это более 99% пользователей, потерял.

А потом и VIPы вдруг обнаружили, что они уже и не VIPы, а куча людей, в полупустой комнате, откуда “бараны” по большей части уже сбежали.

А отсюда и тот тупик, в котором очутился Марк Цукерберг. И он очень напоминает тот тупик, в котором сегодня находятся и США, с которых как выяснилось создатель мордокниги и срисовал свою бизнес-империю.