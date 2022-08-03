Ответный ход Китая

Официальная англоязычная газета КНР Global Times пишет, каков может быть ответ Пекина на визит Пелоси.

Ключевая мысль — КНР “ускорит процесс воссоединения комплексными мерами”, включая военные действия и прекращения режима прекращения огня с Тайванем.

“У Китая есть много возможностей ускорить процесс воссоединения. Они могут включать в себя нанесение ударов по военным объектам Тайваня, как это сделала НОАК во время предыдущего кризиса в Тайваньском проливе, продвижение нового законодательства о национальном воссоединении, отправку военных самолетов и кораблей для входа в «воздушное пространство» и «водные районы» острова, контролируемые властями Тайваня, и окончание негласного прекращения огня с тайваньскими военными”, — пишет издание.

“Китаю необходимо использовать инцидент с Пелоси, чтобы максимизировать свое преимущество и продолжать продвигать процесс воссоединения”, — считают китайские эксперты.

На данный момент у КНР есть моральное преимущество, поскольку, как заявил МИД Китая, “именно США первыми предприняли провокационные действия и вызвали эскалацию напряженности в Тайваньском проливе”.

По мнению Сун Чжунпина, китайского военного эксперта и телекомментатора, НОАК нанесет удары по военным объектам Тайваня, но не будет вести прямой огонь по целям США.

В любом случае история с полетом Пелоси будет иметь продолжение. Китай наверняка попытается взять реванш за пережитое унижение. Отношения между КНР и США сильно ухудшатся. Вашингтон ударил китайцев по самому больному месту – национальному самолюбию. Обострил жгучий постколониальный ресентимент, наследие «столетия унижений».

Как ни странно, но главным бенефициаром этой истории может стать Россия. Потому что Пекину нужен союзник в борьбе. Хитрой китайской обезьяне дали понять что отсидеться на дереве, наблюдая за схваткой двух тигров, не получится.