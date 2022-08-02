Ответ Китая

А вот и продолжение подоспело. Впрочем, авианосные группы 7го флота США тоже на подходе, так что скорее всего дело ничем не закончится – пошумят и разойдутся. Хотя…некоторые эксперты полагают что дело может кончиться блокадой Тайваня. А это равноценно объявлению войны.

Анонсированные начиная с сегодняшнего вечера учения китайского восточного командования:

• совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил к северу, юго-востоку и юго-западу от Тайваня

• стрельбы дальнобойной артиллерии в Тайваньском проливе

• пуски неядерных ракет в море к востоку от Тайваня