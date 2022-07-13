Отошел ко Господу архимандрит Сергий (Рыбко)









В ночь на 12 июля умер архимандрит Сергий (Рыбко), ему был 61 год. Умер после тяжёлой продолжительной болезни.

Архимандрит Сергий, наиболее всем известный как игумен Сергий (Рыбко) в народе получил наибольшую известность как миссионер, причём, главным образом в неформальных кругах, рок-концертах и байк-шоу. Он сам слушал рок-музыку, посещал фестивали рокеров и байкеров. Он неоднократно говорил, что «работать с молодежью необходимо нежно, деликатно», выступал против «нудных моралей», напоминал о том, как важно «быть со всеми людьми на равных, говорить на их языке, а не только возвышенно поучать».

Несмотря на то, что он был наиболее известен как миссионер, тем не менее, главным своим трудом он считал храмостроительство. Причём, не многие знали с каким трудом всё это ему давалось. Моя с ним последняя встреча состоялась в 2013 году в Вильнюсе, где он был проездом в рамках большой паломнической поездки отца Сергия (Рыбко). В ходе её основными местами посещения являются: Белоруссия и другие богоданные места близ нее. Ему уже тогда было очень трудно ходить, но, вместе с тем, несмотря на трудности с здоровьем и больные ноги, отец Сергий преодолел очень трудный для него путь по долгим отвесным ступеням, что бы подняться к Остробрамской иконе Божией Матери.

Отец Сергий у Остробрамской иконы Божией Матери.

Тогда же мы сделали видеоинтервью с о. Сергием. Это была его последняя зарубежная поездка. И наша последняя встреча.

Упокой, Господи, душу раба Твоего, новопреставленного архимандрита Сергия (Рыбко), и даруй ему Царство Твое Небесное!

Архимандрит Сергий (Юрий Иосифович Рыбко) родился в 1960 в Тверской области.

В 1988 году он поступил в возвращенную церкви в том же году Оптину пустынь. В 1990 году принял постриг.

С 1994 года руководил общиной храма Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. В августе 2002 года отца Сергия дополнительно назначили настоятелем храма Сергия Радонежского в Бибирево, на территории которого он начал строительство нового храма во имя Собора Московских Святых.

В сентябре 2014 года патриарх Алексий II наградил отца Сергия премией «Обретенное поколение» за миссионерскую деятельность среди неформальной молодежи. «Благодаря его проповеди и пастырской работе сотни молодых любителей рока нашли дорогу к храму, а некоторые даже стали священниками», — отметили тогда в патриархии.

23 февраля 2020 года Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма во имя собора московских святых в Бибиреве, особо отметив усердные труды настоятеля новоосвященного храма игумена Сергия (Рыбко), который по причине болезни не смог присутствовать на богослужении: «Хотел бы мысленно передать выражение моей благодарности отцу Сергию, настоятелю сего святого храма, который очень много потрудился над его созданием. Я радуюсь, что он собрал такую большую общину, такой приход, который, несомненно, любит своего настоятеля». После этого Патриарх Кирилл огласил указ, которым игумен Сергий (Рыбко) во внимание к трудам по строительству храма Собора Московских святых в Бибиреве г. Москвы был удостоен сана архимандрита.