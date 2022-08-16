Слишком дорогое «удовольствие». Отношение поляков к войне на Украине меняется. В Польше становится все больше граждан, которые выступают за мирное соглашение между Россией и Украиной, даже ценой территориальных уступок последней. Об этом сообщает Myśl Polska

По мнению издания, причиной стало осознание поляками, что цена конфликта становится более обременительной для их повседневной жизни.

Согласно результатам исследования польского Института опросов общественного мнения, 23% респондентов выступают за мир даже ценой территориальных уступок Киева.

Это значит, что пропаганда СМИ и политиков не эффективна, несмотря на замалчивание неудач ВСУ, т.к. отношение к событиям на Украине меняется у все большего числа жителей страны.

«Вот до сознания поляков дошло наконец, что этот кризис будет продолжаться, и его цена становится все более обременительной для повседневной жизни поляков», – подчеркивает автор статьи.