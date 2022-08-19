Особый порядок обращения с отходами в Арктической зоне РФ

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Зленко выступила на пленарном заседании Всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся».

«Арктическая законодательная повестка должны быть активной», – подчеркнула сенатор. Она рассказала о работе Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации под руководством заместителя Председателя СФ Галины Кареловой.

По словам Елены Зленко, последнее заседание Совета было посвящено стратегическим подходам к развитию Северного морского пути, совершенствованию Северного завоза. По итогам этого мероприятия выработаны рекомендации в адрес Правительства России, в том числе по подготовке проекта федерального закона, направленного на регулирование отношений, связанных с завозом продукции и товаров в районы Крайнего Севера. Также выработаны предложения о развитии аварийно-спасательной инфраструктуры и повышении безопасности судоходства и о расширении научного изучения и мониторинга состояния окружающей среды в акватории Северного морского пути.

«Еще одна тема, которую мы держим на контроле – регулирование таяния вечной мерзлоты в Арктике в связи с потеплением», – сказала сенатор. Ведется работа над соответствующим законопроектом совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

«Также на заседании Совета мы сформулировали предложение об установлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость на все виды услуг по ремонту судов и морской техники, используемых в акватории Северного морского пути», – сказала она. Предлагается включить указанную меру поддержки в План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Были даны рекомендации Минздраву России совместно с ФМБА рассмотреть вопрос о подготовке предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части организации медицинского обеспечения находящихся в плавании судов в акватории Северного морского пути, включая оказание медицинской помощи на борту судна, сообщила Елена Зленко.

«И, конечно, тема экологического законодательства в Арктике. В Арктической зоне РФ необходим особый режим обращения с отходами производства и потребления с учетом особенностей этого региона», – указала Елена Зленко.

Также существует проблема брошенного имущества в Арктике. В настоящее время требуется прохождение длительной судебной процедуры признания его бесхозным. «Это ржавые бочки, затонувшие суда. Разрабатываются соответствующие поправки в Гражданский кодекс, чтобы ускорить эту процедуру».

Сенатор напомнила, что в ноябре 2021 года в Совете Федерации прошло совещание «О реализации общественного федерального проекта «Чистая Арктика». В 2021 году в рамках проекта было собрано более 1 тысячи тонн отходов и металлов на территории арктических субъектах Российской Федерации. В текущем году предстоит очистить от отходов 63 локации в этих субъектах в рамках проекта «Чистая Арктика».

«Вопросы, поднятые на площадке Евразийского женского форума «Диалоги женщин о развитии Арктики» нашли свое продолжение на мероприятии в Усинске», – отметила Елена Зленко.

На форуме выступила член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Елена Шумилова. Она отметила, что работа по борьбе с объектами накопленного вреда началась только в этом году, несмотря на всю серьезность вопроса. «Разгерметизация заброшенных шахт и скважин грозит масштабной экологической катастрофой. Чтобы приступить к активным действиям, необходим целый комплекс мер, включающий в себя геологоразведку, мониторинг мерзлотных процессов в грунте. Однако, на данный момент единой научной базы нет», – отметила сенатор.

По ее словам, в разрешении сложившейся ситуации поможет новая образовательная программа «Ликвидация аварийный разливов нефтепродуктов» (ЛАРН), разработанная в Республике Коми на базе Ухтинского Государственного Технического Университета. «На данный момент по программе уже была аттестована первая группа специалистов. 18 августа новым общественным инспекторам ЛАРН были вручены были вручены удостоверения от Росприроднадзора, подтверждающие квалификацию специалистов».

Елена Шумилова подчеркнула, что пилотная программа ЛАРН может быть предложена другим регионам.