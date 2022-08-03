Происшествия

“ОНО” не МУЖЧИНЫ

Автор: Юрий Подоляка
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

Что такое настоящий высший ЦИНИЗМ и ПОДЛОСТЬ (на примере секретаря СНБО Украины) Алексея Данилова

Это когда ты, по-тихому и пользуясь своим служебным положением вывозишь из страны всех своих сыновей призывного возраста, а потом попрекаешь всех остальных тем, что они прячутся за женскими юбками и пытаются убежать от бойни, на которую ты их сам всех обрек (то есть, не хотят идти на фронт и умирать за твои личные шкурные интересы, а заодно интересы США и Великобритании):

Секретарь СНБО Данилов прокомментировал петицию о снятии запрета на выезд из Украины мужчин призывного возраста:

«‎Незачем прятаться за женской юбкой и бежать из страны. Не можете брать в руки оружие — помогайте другим способом. Это несправедливо, когда мужчины бегут во время войны».

П.С. То есть я так понимаю, что дети самого ДАНИЛОВА, по его же собственным словам НЕ МУЖЧИНЫ. Но они и не женщины. То есть не “ОН” и не “ОНА”. Получается, что “ОНО”)))

СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяГлава офиса президента Украины Андрей Ермак: Успеть до зимы
Следующая статьяНастоящий кризис вокруг Тайваня начнется после возвращения Пелоси домой

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.