Олимпийские игры в Токио переносятся минимум на год

Коронавирус продолжает семимильными шагами странствовать по нашей планете, парализовав и остановив полностью сферы туризма и транспортные артерии, благодаря которым изначально и растёкся по практически всем странам света.
Практически повсеместно введён карантин, запрещены развлекательные и спортивные мероприятия в большинстве стран по всему Миру. С каждым днём появляются всё новые сведения, что новая и новая страна присоединяется к чрезвычайным мерам из-за пандемии коронавируса и объявляет карантин, отменяя все развлекательные мероприятия, в том числе и связанные с большим спортом, как международного, так и регионального внутри своей страны.
Где-то ещё проводятся чемпионаты и соревнования, но это лишь локально и, как правило, без зрителей.
Тем не менее, несмотря на все меры, рост пандемии коронавируса не только не стихает, но и продолжает развиваться с каждым днём. Для многих утренний и вечерний просмотр статистических данных уже превратился в некий вид спорта, где есть Первая лига, есть Вторая, Треття и последующие.
Первая волна пандемии коронавируса ударила по Китаю, вторая волна ударила по Южной Корее, Италии и Ирану; через неделю по Германии, Франции, Испании, но буквально за последние две недели в мировой лидер выбралась США.
Люди сидят по домам, а вирус остановить не удаётся, исключение составляет только Китай.
Организаторы культурных и спортивных мероприятий в разных странах и не надеются, что от чрезвычайных мер из-за пандемии коронавируса можно будет быстро отказаться, они лишь надеются, что отменённые весенние мероприятия пройдут позже и уже рассматривают возможность перенести и летние соревнования. Неизвестно как проявит себя вирус в летний период.
Стало известно, что Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа этого года перенесены на год.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год.
Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год.
Тем временем некоторые люди уже задумались о том, как пандемия коронавируса изменит восприятие профессионального спорта.
А пока, что мы можем, это не хитрые меры по гигиене и по-больше осторожности:
- Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
- Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
- Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
- Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
Повсеместное применение этих мер скорее вернёт наш мир к привычной нормальной жизни и быть может, проведение Олимпиады, пусть и с отсрочкой, будет реальной перспективой.
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