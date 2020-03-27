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Олимпийские игры в Токио переносятся минимум на год

Автор: ИА “Русские Новости”
олимпиада

Коронавирус продолжает семимильными шагами странствовать по нашей планете, парализовав и остановив полностью сферы туризма и транспортные артерии, благодаря которым изначально и растёкся по практически всем странам света.

Практически повсеместно введён карантин, запрещены развлекательные и спортивные мероприятия в большинстве стран по всему Миру. С каждым днём появляются всё новые сведения, что новая и новая страна присоединяется к чрезвычайным мерам из-за пандемии коронавируса и объявляет карантин, отменяя все развлекательные мероприятия, в том числе и связанные с большим спортом, как международного, так и регионального внутри своей страны.

Где-то ещё проводятся чемпионаты и соревнования, но это лишь локально и, как правило, без зрителей.

Тем не менее, несмотря на все меры, рост пандемии коронавируса не только не стихает, но и продолжает развиваться с каждым днём. Для многих утренний и вечерний просмотр статистических данных уже превратился в некий вид спорта, где есть Первая лига, есть Вторая, Треття и последующие.

Первая волна пандемии коронавируса ударила по Китаю, вторая волна ударила по Южной Корее, Италии и Ирану; через неделю по Германии, Франции, Испании, но буквально за последние две недели в мировой лидер выбралась США.

Страна Заболело Умерло Выздоровело
США 83836 1209 (1.44%) 178 (0.33%)
Китай 81782 3291 (4.02%) 72814 (89.24%)
Италия 80589 8215 (10.19%) 7024 (10.15%)
Испания 57786 4365 (7.55%) 2575 (6.46%)
Германия 43938 267 (0.61%) 266 (0.81%)
Франция 29551 1698 (5.75%) 2200 (9.73%)
Иран 29406 2234 (7.6%) 7931 (31.97%)
Великобритания 11812 580 (4.91%) 67 (0.82%)
Швейцария 11811 191 (1.62%) 131 (1.33%)

 

Люди сидят по домам, а вирус остановить не удаётся, исключение составляет только Китай.

Организаторы культурных и спортивных мероприятий в разных странах и не надеются, что от чрезвычайных мер из-за пандемии коронавируса можно будет быстро отказаться, они лишь надеются, что отменённые весенние мероприятия пройдут позже и уже рассматривают возможность перенести и летние соревнования. Неизвестно как проявит себя вирус в летний период.

Стало известно, что Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа этого года перенесены на год.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился с предложением премьер-министра Японии Синдзо Абэ перенести Игры-2020 в Токио на следующий год.

Новые сроки проведения пока неизвестны, ранее власти Японии говорили о переносе турнира максимум на один год.

Тем временем некоторые люди уже задумались о том, как пандемия коронавируса изменит восприятие профессионального спорта.

А пока, что мы можем, это не хитрые меры по гигиене и по-больше осторожности:

  • Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
  • Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
  • Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
  • Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
  • Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
  • Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
  • Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

Повсеместное применение этих мер скорее вернёт наш мир к привычной нормальной жизни и быть может, проведение Олимпиады, пусть и с отсрочкой, будет реальной перспективой.

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