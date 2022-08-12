Окно в Европу закрывается?

Депутат Европарламента от партии «зелёных» Сергей Лагодинский (Германия) назвал россиян гражданами третьего мира и обосновал отказ в визах «издевательствами в Буче»:

“Я не вижу, чтобы в наши страны могли свободно въезжать представители стран третьего мира, арабского мира или Ирана. Нам надо решить, что стратегически нам сейчас важнее. Показать российским гражданам, которые поддерживают эту агрессию, что это имеет свои последствия в том числе для них лично. Или продемонстрировать им альтернативу – что мы не какая-то разваливающаяся Европа, а показать, как Европа живет.

Но это наивно, и нужно думать об ограничении. Никаких туров, чтобы посмотреть прекрасные замки Дрездена, в ситуации, когда разбомблен Мариуполь, когда в Буче издевательства над людьми. Несвоевременно давать туристические визы, чтобы посмотреть на архитектуру Дрездена”.

Интересно сопоставить заявление евродепутата с призывом Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС. И недавним запретом Эстонии шенгенских виз для граждан России. Видимо в Европе решили заново опустить «железный занавес». Расчет вероятно строится на внутреннюю дестабилизацию РФ за счет протестов городского среднего класса. Не факт что сработает. Может вызвать обратную реакцию – консолидацию общества перед лицом общего врага. С объединенной Европой мы уже сталкивались. В 1812 и 1941 годах.