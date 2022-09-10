Оказывается под Харьковом было не поражение, это был очень «хитрый план»

Официальное заявление МО РФ по поводу ситуации на Харьковском направлении:

Для достижения целей СВО принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.

Проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба войскам РФ по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.

Комментарий. А мне ведь умные люди говорили вчера, Юр, что ты панику разводишь, это не поражение, это все очень хитрый план. А я не верил, и зря.

То есть, если я правильно понимаю сказанное, а я не могу НЕ ВЕРИТЬ МО РФ, Верно? Оказывается, что все, что произошло с 7 по 10 сентября это был просто очень хитрый план по выводу российской армии из Балаклеи, Изюма и Купянска.

Жаль, что об этом плане, не сообщили сотням тысяч человек, которые нам доверились, и Харьковской ВГА, которую видимо тоже не посвятили в детали этого плана, а потому она удирала вчера вечером из Купянска, как говорят «в одних портках», а российская армия, я так понимаю в полном соответствии с планом оставила под Изюмом большое количество топлива и БК, который теперь завладевшие (как я должен понимать) в соответствии с этим же самым планом ВСУ использует по назначению против нас.

Я ничего не пропустил? Я все правильно понял в сообщении Конашенкова?

А ведь в 1942 году Совинформбюро было честнее (от 25 июня 1942 года):

«В течение 25 июня на Харьковском направлении наши войска продолжали бои с наступающими войсками противника. После упорных боёв наши части оставили г. Купянск».

П.С. Кстати, на месте МО РФ я бы уже начал готовить речь для генерала Конашенкова согласно какого плана уже очень скоро будут сданы и северо-восточные части Харьковской области (это скоро понадобится).

ПП.С. И меня очень попросили в личке жители Херсона, что когда МО РФ начнет приводить в действие план по плановой переброске своих войск из Херсона на Донбасс (естественно «для достижения целей СВО») пусть МО не сочтет за трудность и предупредит их об этом ну хотя бы за пару дней.

Вот и все, что я могу сказать по поводу официального заявления МО РФ по поводу ситуации на Харьковском направлении.