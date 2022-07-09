Экономика

Одобрен закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год

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Профицит бюджета составил свыше 524 миллиардов рублей

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2021 год».

Докладчиками выступили председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Анатолий Артамонов указал, что по инициативе Председателя Совета Федерации палата впервые рассматривает отчёт об исполнении бюджета до начала работы над проектом бюджета на следующую трёхлетку.

 По его словам, 2021 год стал годом восстановления российской экономики после спада в период пандемии. Рост инвестиций был самый большой за последние 10 лет – 7,7 процента. Бюджет был исполнен с профицитом при утвержденном дефиците. Начали расти доходы населения, а уровень безработицы к концу года опустился до минимальных значений.

Анатолий Артамонов отметил, что итогом исполнения бюджета 2021 года стал существенный рост доходов и расходов по сравнению с 2020 годом. Доходы консолидированных бюджетов регионов также увеличились.  Рост собственных доходов составил более 26 процентов и зафиксирован в 84 регионах. Количество субъектов, исполнивших консолидированный бюджет с профицитом, увеличилось с 28 до 66. «Однако, надо иметь в виду, что удельный вес пяти регионов с высокой бюджетной обеспеченностью в общем объёме доходов и расходов составляет около 30 процентов».

По словам сенатора, госдолг субъектов и муниципальных образований уменьшился по сравнению с началом года на 32 млрд рублей. «Однако если посмотреть по отдельным регионам, то в 17 регионах он вырос, а у 7 – долг превысил более чем на 70 процентов объем налоговых и неналоговых доходов. Коммерческая задолженность впервые с 2005 года опустилась ниже 50 процентов  благодаря замещению коммерческих кредитов бюджетными, которые были предоставлены 30 регионам».

Антон Силуанов подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на сложности, вызванные пандемией, удалось повысить бюджетную  дисциплину. Исполнение бюджета увеличилось. Было многое сделано по оздоровлению региональных финансов. «Это инфраструктурные бюджетные кредиты, замещение коммерческих кредитов бюджетными, возможности реструктуризации ранее взятых бюджетных кредитов с направлением средств на инвестиции».

По словам Алексея Кудрина, Счетная палата признала отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год, представленный Правительством, правдивым и достоверным. «Вместе с тем, выявлены нарушения на сумму 676 миллиардов рублей, из них 596 миллиардов – ошибки в бухучете, они в ходе нашей проверки исправлены».

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