Обстановка на Старобельском направлении к исходу 22 октября 2022 года

🔻На Купянском участке украинские части силами до роты провели разведку боем в направлении села Куземовка. Противник понес потери в живой силе и технике и отошел на исходные позиции.

🔻Воспользовавшись улучшением погодных условий, украинское командование начало продвижение в районе Макеевки. В ходе наступления были задействованы накопленные на участке резервы и подразделения наемников.

▪️Основным направлением удара с плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Жеребец стало село Краснопоповка, расположенное у шоссе Сватово — Кременная. Параллельно силами до двух рот ВСУ начали наступление на Нововодяное севернее Макеевки.

Обе атаки были отбиты военнослужащими 20 армии ВС РФ. Украинские формирования под сосредоточенным огнем российской артиллерии отошли к Макеевке.

▪️В ночь с 21 на 22 октября рота ВСУ, усиленная бронетехникой, попыталась закрепиться на холмах южнее Макеевки, однако была вытеснена на исходные рубежи артиллерийским огнем ВС РФ.

▪️Во второй половине дня 22-го октября две БТГр ВСУ возобновили штурм позиций ВС РФ в районе Краснопоповки. Ожесточенные бои на данный момент продолжаются.

Украинское командование перебрасывает на участок в Макеевке дополнительные силы. Вдоль линии соприкосновения между Кременной и Сватово идут активные столкновения.

🔻В течение дня ВСУ вели обстрел объектов гражданской инфраструктуры и подстанций в Сватово, Рубежном, Попасной и Запорожском из РСЗО HIMARS.