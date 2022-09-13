Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Обе стороны традиционно обвиняют друг друга. Сообщают о раненых и убитых с обоих сторон. Кабмин Армении заявил что Армения обратится к России для применения договора о взаимной помощи, а также в ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном.

Не берусь судить кто прав, а кто виноват. Не специалист, а Восток – дело тонкое. Обращает на себя внимание другое – момент, выбранный для обострения. После тяжелого поражения на Харьковщине очень своевременно вспыхнул затихший конфликт в Закавказье. Россия вовлечена в него в качестве миротворца, в Карабахе находятся наши войска. Конфликт неизбежно отвлечет на себя часть наших ресурсов – военных, экономических, дипломатических. Налицо стратегия «растаскивания» сил России. Так же действовали наши заклятые партнёры во время Крымской войны, когда поджигали Кавказ, атаковали окраины России. Цель – отвлечь силы от основного театра боевых действий.

Напомню, что несколько дней назад в Закавказье побывал эмиссар Госдепа США Филипп Рикер, чтобы “помочь” в деле мирного урегулирования.

У него получилось.

Кстати, Рикер помимо Еревана и Баку побывал также в Тбилиси, где провёл встречу с грузинской оппозицией.

США будут пытаться создать проблемы для России вдоль всех её границ. С большой вероятностью можно ждать обострения также в Средней Азии и вокруг Приднестровья.