В Совете Федерации подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон о конкуренции

Члены Совета Федерации Андрей Кутепов, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Алексей Синицын подготовили поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ в части повышения эффективности выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных действий».

Как пояснил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, сенаторы предлагают, в частности, отказаться от введения полномочий Федеральной антимонопольной службы по изъятию документов и предметов, вскрытию помещений.

В предложениях ко второму чтению подчеркивается, что принятие ФАС на себя полномочий органов уголовного преследования, сближение антимонопольного расследования с уголовным процессом недопустимо. Причина этого – в отсутствии условий придания ему аналогичных черт процессуальной формы, предоставления гарантий соблюдения прав проверяемых лиц, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Сенаторы также предлагают отказаться от введения реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений. «Это предложение ухудшает условия ведения бизнеса, так как такой реестр станет фактически еще одним видом ответственности хозяйствующего субъекта», — отметил сенатор.