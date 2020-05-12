Константин Богомолов снимет полнометражный фильм и сериал по мотивам скринлайфа “Безопасные связи”

Об этом в эфире YouTube-трансляции “Одни дома” телеканала Кино ТВ рассказала продюсер проектов Ирина Сосновая

Вчера (11 мая) вечером гостями YouTube-трансляции “Одни дома” телеканала Кино ТВ стали продюсер Ирина Сосновая и актриса Саша Ребенок. Гости поделились творческими планами и обсудили проекты, которые не остановились на время карантина.

“Мне искренне кажется, что карантин не надо переждать. Не надо делать вид, что это какой-то ужасный период, в который надо как-то сжаться, переждать. Нужно взять и ощутить, что это есть жизнь, живая, какая-то крутая возможность. И нам удалось эту возможность по максимуму реализовать. По сценарию Константина Богомолова, где он же был и режиссером, мы сняли классный продукт”, — рассказала Ирина о съемках скринлайфа “Безопасные связи”.

Обсуждая съемки в проекте актриса Саша Ребенок поделилась: “Нам Константин сказал, что проект выйдет за рамки карантина, и в сентябре все это будет иметь какое-то продолжение — появится внутри нового проекта, который сейчас в работе”.

Ирина Сосновая добавила:

“На самом деле мы по ходу работы с этими новеллами, с этими персонажами очень их полюбили искренне. И нам с Костей кажется, что одна из новелл могла бы стать очень интересным полнометражным фильмом, потенциально фестивальным. А одна из новелл — появиться в рамках киносериала, который мы сейчас готовим. Потому что герои довольно органично впишутся в этот проект. Поэтому да — нам кажется, что у этого есть жизнь. И на самом деле истории, про которые мы рассказываем, настолько универсальные, что карантин — это на самом деле дополнительная краска, обстоятельство. А в общем, эти истории стоило бы рассказать даже если бы такое обстоятельство не возникло”.

“Есть план выйти из карантина. Герои пойдут по улицам, пойдут в кафе, будут встречаться где-то еще, — продолжила Саша. — У Константина есть такой гений, который я обожаю. Когда он пишет, у него нет какой-то однозначной законченности. Нет “этот хороший, этот плохой”, черного и белого. Все настолько сложно, тонко и дает фантазию к развитию любой линии. Можно взять любого персонажа и пойти в любую сторону”.