Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев выступил на 530-м заседании СФ в ходе «правительственного часа». Он рассказал о реализации Доктрины продовольственной безопасности страны.

Дмитрий Патрушев сообщил, что в настоящее время выполняются пороговые значения по ключевым ориентирам – зерну, мясу, рыбе, растительному маслу, сахару. «В России полностью обеспечена продовольственная самодостаточность. Текущие объемы позволяют нам насытить собственный рынок, при этом оставаясь в числе крупнейших экспортеров».

Министр отметил, что создана прочная платформа господдержки, затрагивающая весь цикл сельхозпроизводства. «Инструменты совершенствуются в диалоге с Федеральным Собранием, регионами и, в первую очередь, с самими участниками рынка. При этом в зависимости от ситуации дополнительно принимаются оперативные меры, которые позволяют быстро адаптировать отрасль к новым вызовам. В результате доступ к господдержке имеют все категории организаций агропромышленного комплекса – крупный, средний и малый бизнес», – сказал Дмитрий Патрушев.

Он детально проинформировал о ситуации в подотраслях АПК и о планах по наращиванию объемов. «Ситуация в 2020, 2021, 2022 годах потребовала от нас принятия целого ряда оперативных мер. В частности, в текущем году мы рекомендовали регионам предусмотреть возможность авансирования затрат аграриев, что серьезно помогло нам ускорить доведение средств».

Кроме того, продолжил Министр, в этом году Правительство РФ существенно увеличило лимиты на короткие льготные кредиты, максимально востребованные в период сезонных полевых работ.

«Для решения вопроса по семенам весной этого года в полной мере были использованы возможности нашей собственной селекции. Кроме того, мы быстро переориентировались на поставки из дружественных стран», – уточнил Дмитрий Патрушев.

Он сообщил, что в сегменте сельхозтехники было инициировано обнуление импортных пошлин на широкую номенклатуру, в том числе на запчасти для техники. Предусмотрены меры для обеспечения внутреннего рынка минеральными удобрениями, в результате аграрии обеспечены удобрениями в необходимом объеме и по доступным ценам.

Министр проинформировал об упрощении доступа в Россию средств защиты растений, увеличении финансирования льготного железнодорожного тарифа на перевозку сельхозпродукции и удобрений, поддержке хлебопекарной отрасли.

«Сейчас в завершающей фазе находится уборочная кампания. Мы ожидаем исторического максимума по зерновым: приблизимся к 150 миллионам тонн, из которых около 100 миллионов тонн – пшеница», – сказал Дмитрий Патрушев. Он добавил, что параллельно идет озимый сев. «В целом, все проходит штатно, и необходимыми ресурсами наши аграрии обеспечены».

Он также рассказал о показателях по картофелю и овощам, фруктам и ягодам, затронул темы импортозамещения сельхозтехники, роста животноводства, производства молочной, рыбной продукции, экспорта продукции сельского хозяйства за рубеж.

Дмитрий Патрушев также ответил на ряд вопросов сенаторов, которые, в частности, касались соотношения экспорта и импорта отечественной продукции АПК и влияния на этот процесс иностранных санкций, реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», вовлечения в оборот мелиорированных земель, дополнительных мер господдержки аграриев в части технической и технологической модернизации АПК, стимулирования инвестиций в отрасль, развития российского птицеводства, малых хозяйственных форм в сельском хозяйстве, строительства рыболовных судов, субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции для регионов Сибири и Дальнего Востока, строительства ряда сельхозобъектов в Республике Тыва, развития АПК в Республике Крым.

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов отметил, что отрасль сельского хозяйства сохраняет тенденцию устойчивого развития. Так, за последние три года объемы производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении выросли в 1,3 раза. «Это стало возможным, в том числе, благодаря системной государственной поддержке аграрного сектора, оперативности принятия управленческих решений как в период пандемии, так и в период текущих условий санкционного давления».

Подводя итоги обсуждения, Валентина Матвиенко отметила, что в новых условиях, в которых находится страна, вопросы продовольственной безопасности являются приоритетными. «За последние годы мы видим устойчивый рост в целом отрасли АПК, производства сельхозпродукции. За этим – огромные усилия наших селян, инвесторов, бизнеса, регионов и, конечно, Министерства сельского хозяйства».

Важно не уменьшать объемы поддержки отрасли АПК, подчеркнула Председатель СФ. «Вместе с тем, учитывая обстоятельства, нужно более точно выстроить приоритезацию, донастроить систему господдержки, чтобы отрасль и дальше продолжала успешно развиваться».

По итогам «правительственного часа» подготовлен проект Постановления СФ, который принят сенаторами за основу.