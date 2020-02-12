О работе и планах развития российских железных дорог

От эффективности работы РЖД напрямую зависит социально-экономическое положение субъектов РФ, их поступательное развитие и качество жизни наших граждан, заявила Председатель Совета Федерации.

В рамках Дня открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на 474-м заседании Совета Федерации выступил генеральный директор – председатель правления открытого акционерного общества РЖД Олег Белозеров.

Тема доклада — «Повышение транспортной доступности и развитие железнодорожной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации в рамках реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года».

Олег Белозеров сообщил, что вся деятельность Российских железных дорог сконцентрирована на выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и создании условий для реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Глава РДЖ подчеркнул, что наиболее важные и существенные показатели достигнуты в пассажирском комплексе. Перевезено почти 1 млрд 200 млн пассажиров. Это самый высокий результат за последние 11 лет. «Холдинг принял решение с января текущего года предоставить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны бессрочное право бесплатного и безлимитного проезда с сопровождающим во всех поездах дальнего следования по Российской Федерации», — сказал Олег Белозеров.

Руководитель компании проинформировал, что по оценке Международного энергетического агентства, РЖД – лучшая в мире железнодорожная компания по энергоэффективности грузовых перевозок.

«Мы – экологически чистая, «зеленая» компания, и будем всемерно укреплять этот статус, который становится все более важным для коммерческой деятельности. Только за прошлый год, по независимой оценке, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников снижены на 2 тыс тонн», — отметил Олег Белозеров.

Он обратил внимание, что продолжается цифровая трансформация Российских железных дорог. На «цифровые рельсы» уже переведены многие внутренние процессы компании, а также технологии и регламенты взаимодействия с пассажирами, грузовладельцами, поставщиками, операторами, портовиками, органами власти (налоговая служба, таможня). В Компании запущены все необходимые механизмы, позволяющие обеспечить прорыв в области квантовых коммуникаций в соответствии с задачами, которые поставил Президент РФ. «Все, о чем я сейчас доложил, стало во многом возможным благодаря взвешенным и, самое важное, своевременным, решениям в сфере законодательного регулирования», — заявил глава РЖД.

По его словам, создан хороший и эффективный механизм взаимодействия, в основе которого – выработка согласованных решений на основе обращений и запросов. Руководитель РЖД проинформировал о наличии еще одного эффективного механизма взаимодействия на уровне субъектов Федерации – региональных и межрегиональных координационных советов, которые образованы на всех шестнадцати дорогах с участием руководителей транспортных подразделений исполнительной власти субъектов.

Олег Белозеров подробно остановиться на работе по повышению транспортной доступности и развитию железнодорожной инфраструктуры в субъектах РФ.

По его словам, в текущем году за счет инвестиционной программы РЖД будет поставлено более 200 новых вагонов на пригородных маршрутах, а с учетом «Ласточки» — 325 вагонов в двадцати двух субъектах. В 2019 году назначено 63 новых маршрута. Примером такой работы является возобновление (с сентября 2019 г.) движения пригородных поездов по маршруту Кисловодск – Железноводск и начало курсирования новых поездов «Ласточка» по маршруту Минеральные Воды – Кисловодск.

Глава РЖД также отметил, что планомерно развиваются новые сервисы, которые пользуются заслуженным спросом. Он обратил внимание, что одна из ключевых новаций текущего года – перевод (в первом квартале) поездов дальнего следования на новые классы обслуживания в соответствии с международной классификацией: «бюджет», «эконом», «комфорт», «бизнес».

«Детские перевозки находятся в центре постоянного повышенного внимания российских железных дорог. Отработана технология перевозки «детских» поездов в организованных группах. Мы настойчиво рекомендуем субъектам Федерации более широко пользоваться этой услугой», — подчеркнул Олег Белозеров.

Глава РЖД также рассказал о развитии вокзальных комплексов, создании комфортной среды для маломобильных групп граждан посредством модернизации инфраструктуры и развития сервисной сети содействия мобильности, системной работе по интеграции вокзальных комплексов в городскую общественную среду.

Олег Белозеров обратил внимание и на вопрос о санитарно-защитных зонах объектов железнодорожной инфраструктуры. «Мы понимаем всю остроту проблемы, но считаем, что решать ее необходимо поэтапно с участием всех заинтересованных сторон».

Завершая выступление, глава РЖД подчеркнул, что все вопросы развития нашли свое отражение в утвержденной в прошлом году Долгосрочной программе развития до 2025 г. В ней оцифрованы все целевые показатели и программные мероприятия, которые в полном объеме обеспечены финансовыми ресурсами, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

После выступления глава РЖД ответил на многочисленные вопросы членов Совета Федерации, в том числе о развитии железнодорожного сообщения по отдельным субъектам РФ, о строительстве переходов на вокзалах, о развитии скоростного, транзитного движения и другие.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги обсуждения и отметила, что Российские железные дороги – многолетний надёжный партнёр Совета Федерации. «Мы ценим такой постоянный конструктивный диалог с РЖД. Ведь от эффективности вашей работы напрямую зависит не только социально-экономическое положение субъектов Федерации, но и их поступательное развитие, а значит и качество жизни наших граждан».

Валентина Матвиенко считает важным, что руководство РЖД осознаёт эту высокую ответственность и выстраивает работу в конструктивном, государственном ключе. «Российские железные дороги по многим направлениям являются примером для подражания. Это одна из самых энергоэффективных железнодорожных компаний в мире, престижный в нашей стране работодатель».

Спикер СФ отметила, что РЖД – узнаваемый и успешный российский бренд. Сегодня его капитализация приближается к отметке 200 миллиардов рублей, что, прежде всего, говорит о правильной траектории развития компании, её высокой репутации как внутри страны, так и за рубежом. Это подтверждается и статистикой. Неуклонно растёт грузооборот и объём пассажирских перевозок. Значительно улучшаются финансовые показатели. Повышается качество и доступность услуг.

Глава СФ назвала большим событием открытие движения на Московских центральных диаметрах. «Такие проекты, безусловно, меняют к лучшему качество жизни людей в мегаполисах, делают их ежедневные перемещения быстрей и комфортней. Возможно, есть смысл подумать о тиражировании этого подхода и в других крупных городах и агломерациях России, где сегодня возникают транспортные проблемы».

Валентина Матвиенко считает, что железнодорожная отрасль всегда была и остаётся мощным драйвером для развития всей экономики, включая, конечно, и сферу высоких технологий. И сегодня РЖД активно внедряет самые передовые технологические решения. При этом компания не просто закупает технологии заграницей, а поддерживает российскую хайтек-индустрию, в том числе программные продукты отечественного производства.

По словам Председателя СФ, перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи. Это, прежде всего, модернизация транспортной инфраструктуры, увеличение пропускной способности БАМа, Транссиба и железнодорожных подходов к морским портам, развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем Валентина Матвиенко сказала, что необходимо существенно увеличить скорость как грузовых, так и пассажирских перевозок. «По этому показателю мы непростительно отстаём и от Европы, и от Китая. Давно пора предпринимать более решительные меры, переходить от слов к делу. Благо, что у наших учёных есть конкретные предложения в этой сфере, которые нужно интенсивнее использовать».

Одним из важных шагов, считает спикер СФ, должно стать создание высокоскоростных железнодорожных магистралей Москва – Минск и Минск – Санкт-Петербург. Эта идея была поддержана по итогам Шестого форума регионов России и Беларуси.

«Во главе угла всей нашей работы – рост качества жизни граждан, который включает повышение доступности современной и качественной инфраструктуры. Призываю вас не забывать о таких простых, но важных вопросах как обновление инфраструктуры станций железнодорожных переездов и вокзалов», — подчеркнула спикер СФ. «Железная дорога – одна из визитных карточек любой страны. Поэтому порядок нужен во всём».

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что железная дорога остаётся кровеносной системой России, от состояния которой напрямую зависит и экономическое развитие регионов, и социальное самочувствие наших граждан.

Председатель СФ отметила достижения РЖД в социальной сфере, в том числе в сфере заботы о старшем поколении. Для этого созданы пенсионный фонд «Благосостояние», благотворительный фонд «Почет». В результате сотрудники РЖД могут обеспечить себе достойную пенсию, значительно превышающую среднероссийский уровень. РЖД поддерживает замечательный просветительский проект «От возраста дожития – к возрасту счастья!» и движение Народных университетов, где люди старшего возраста могут развивать те навыки и знания, которые необходимы в этот период жизни.

«Сегодня состоялся очень конструктивный и полезный разговор, и для законодателей, и для РЖД, и, самое главное, для субъектов Федерации», — сказала глава СФ и пожелала руководству и сотрудникам компании дальнейших успехов в работе.