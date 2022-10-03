О федеральном бюджете на 2023 год

В. Матвиенко: В бюджет заложены гарантии выполнения всех социальных обязательств государства перед гражданами

Главный финансовый документ учитывает индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, различных мер поддержки семей с детьми, отметила спикер СФ

Правительством РФ, Министерством финансов России проделана большая работа по подготовке проекта бюджета. Теперь эстафета бюджетного процесса переходит к парламентариям, которые подойдут к рассмотрению бюджета с максимальной ответственностью, учитывая, что в сегодняшних условиях граждане ждут от государства, в первую очередь, поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений.

Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ провела парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Подготовка нынешнего бюджета проходит в условиях жесточайшего давления на Россию со стороны коллективного Запада, но, несмотря на это, общими усилиями удалось сохранить социально-экономическую устойчивость, стабильность, сказала глава верхней палаты.

«В весеннюю сессию нами были подготовлены и направлены в Правительство более 70-ти рекомендаций и предложений по формированию концепции федерального бюджета. Эти предложения были тщательно отработаны с регионами, носили очень конкретный, детальный характер. Большинство из них учтены в проекте главного финансового документа страны».

В частности, отметила спикер СФ, предусмотрены средства на объекты детского здравоохранения, индивидуальные программы развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития и многое другое.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что для решения поставленных задач бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития страны, обеспечивать рост экономической активности, развитие инфраструктуры в регионах. «Документ должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми».

При этом, напомнила глава СФ, нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырёх новых субъектов, в которых проживают миллионы людей – граждан России, имеющих полное право на все социальные льготы. «Конечно, на сто процентов необходимо обеспечить меры поддержки участникам специальной военной операции, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации, а также членам их семей».

Безусловно, возможности бюджета призваны работать на обеспечение технологического суверенитета России, это прямое поручение главы государства, сказала Валентина Матвиенко. «Критически важные отрасли должны функционировать независимо от внешней политической и экономической санкционной конъюнктуры. Очевидно, что здесь не обойтись без господдержки. В частности, предлагаем восстановить институт государственных гарантий и поручительств. Пока он используется не в полную силу и нуждается в адаптации под реалии сегодняшнего дня».

По мнению Председателя СФ, требуются изменения в законодательство, которые позволят сделать такие гарантии безотзывными и безусловными. «Прошу Правительство дополнительно проработать данный вопрос и найти необходимое решение. Мы готовы подключиться к этой работе».

По словам Валентины Матвиенко, сегодня категорически нельзя допускать существенного сокращения капитальных вложений. «Сокращать мультипликативный эффект, который даёт экономике работа строительного комплекса, также на мой взгляд сейчас недопустимо».

Как палата регионов Совет Федерации всегда уделяет приоритетное внимание состоянию бюджетов субъектов Федерации, сказала глава СФ. «За последнее время для поддержки регионов сделано очень много. Это, в частности, и механизмы реструктуризации долгов, и инфраструктурные бюджетные кредиты.

Таких кредитов уже распределено на сумму в один триллион рублей. С использованием этих средств регионы должны до 2025 года реализовать почти тысячу проектов по строительству и модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов».

При этом, отметила Валентина Матвиенко, в некоторых регионах были затруднения с освоением этих кредитов. «Считаю, что Правительству необходимо оперативно реагировать на такие ситуации».

Система межбюджетных отношений также нуждается в дальнейшем развитии, считает глава СФ. «В частности, мы предлагаем индексировать до фактического уровня инфляции общий объём субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. А также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий», – сказала Валентина Матвиенко, подчеркнув, что важно всячески поддерживать стремление регионов к самодостаточности.

Ещё один наболевший вопрос – заработная плата учителей и врачей, сказала спикер СФ. «Считаю, что надо не только помочь регионам, увеличив финансовую поддержку, но и скорректировать подходы к самой системе оплаты труда, определению размеров заработной платы педагогов и медицинских работников. Эта проблема назрела давно».

С 1 января 2023 года вводится институт единого налогового счета, напомнила спикер СФ. «Это правильная новация, но у регионов много вопросов по её практическому применению. Поэтому считаем необходимым в ближайшее время определить регламент взаимодействия региональных финансовых органов с налоговыми органами по получению информации о перечислении сумм в рамках единого налогового платежа».

Ещё один вопрос, который волнует субъекты РФ, связан с прекращением действия института консолидированных групп налогоплательщиков. «Рабочей группой Совета Федерации был рассмотрен и поддержан предложенный Минфином временный порядок распределения между региональными бюджетами налога на прибыль, уплаченного бывшими членами КГН, на 2023-2025 годы. Однако осталась нерешённой проблема справедливого распределения этого налога между налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения, и, соответственно, между субъектами Федерации».

Для этого, считает Валентина Матвиенко, в первую очередь, необходимо уточнить перечень показателей расчета сумм налога на прибыль для зачисления в региональные бюджеты.

С основным докладом выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов. «Как всегда, первое публичное обсуждение бюджета проходит на площадке Совета Федерации, и это позволяет обсудить его не только с отраслевой, секторальной точки зрения, но и с точки зрения регионов и бюджетной системы в целом», – подчеркнул он.

Министр остановился на основных задачах бюджетной политики, структурных приоритетах и межбюджетных отношениях. По его словам, экономика выйдет на устойчивые темпы роста в 2024 году. ВВП увеличится в 2024 году на 2,6 процента, инфляция выйдет на целевые параметры в 4 процента и будет сохраняться на этом уровне. Реальные располагаемые доходы достигнут положительной динамики уже в 2023 году, этот показатель составит 1,6 процента. Проект бюджета учитывает нормализацию бюджетной политики и постепенный переход к 2025 году на бюджетное правило, которое предусматривает первичный баланс бюджета, при котором доходы равны расходам без учета расходов по обслуживанию долга. При этом при расчете базовых нефтегазовых доходов принимается величина 8 триллионов рублей. «Тем самым мы страхуемся от изменения внешней конъюнктуры цен на энергоносители и определяем предельный размер возможностей бюджета».

Говоря о межбюджетных отношениях, Министр подчеркнул, что продолжится финансовая поддержка регионов со стороны федерального бюджета. Межбюджетные трансферты в 2023 году определены в размере 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей. Будет оказана поддержка по обеспечению выплаты заработной платы и увеличения МРОТ, продолжится реализация инфраструктурных кредитов, выдача льготных займов, будет развернута поддержка на строительство и модернизацию инфраструктуры через фонд ЖКХ. В целях адаптации регионов в связи с отменой консолидированных групп налогоплательщиков предусмотрен компенсирующий механизм. «Приоритетом на ближайшую трехлетку станет полноценная интеграция новых регионов в состав РФ. В бюджете предусмотрены на это необходимые ресурсы», – подчеркнул Антон Силуанов.

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