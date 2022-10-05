О деятельности МАГАТЭ и переговорах о Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов подтвердил визит директора агентства Рафаэля Гросси в Россию уже на этой неделе. По словам Ульянова, в Москве Гросси обсудит вопрос о создании «защитной зоны» вокруг Запорожской атомной станции.

▪️Перед поездкой в Москву директор МАГАТЭ отправится в Киев для переговоров о компромиссном решении по станции. С российской стороной активно обсуждается и очередная инспекция Гросси на ЗАЭС.

▪️Переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции ведутся с конца лета. Судя по всему, российская сторона не очень возражает против подобной сделки. Но это должно быть реализовано на наших условиях:

➖ЗАЭС остаётся в структуре «Росатома»;

➖прилегающие территории демилитаризуются, чтобы исключить поражение станции из артиллерии;

➖на станции продолжат работать инспекторы МАГАТЭ.

🔻И всё вроде бы понятно. Только условия по демилитаризации подразумевают отвод подразделений не только с украинской, но и российской стороны (все же помнят, что по версии Запада это ВС РФ обстреливают ЗАЭС?).

И учитывая крайне нестабильную линию фронта в районе Гуляйполя, Токмака и Васильевки вывод российских артиллерийских подразделений с ЛБС может негативно сказаться на ситуации на фронтах.

Кроме того, МАГАТЭ — недостаточно авторитетная организация, чьего политического веса ну никак не хватит, чтобы убедить военно-политическое руководство Киева отказаться от планов по возвращению Запорожской области, Энергодара и ЗАЭС.

Поэтому несмотря на казалось бы рациональные предложения, мы сомневаемся, что их практическая реализация пойдёт на пользу российским войскам и территориям.