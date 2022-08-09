О чем говорит Владимир Зеленский. И о чем он молчит

В воскресенье, 7 августа президент Украины записал новое видеообращение .

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.

“Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери… Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы”.

Одновременно с этим украинские ТГ каналы сообщают об остром дефиците боеприпасов к артиллерии советского образца. Западные аналоги не могут заменить полностью потребность ВСУ – боеприпасы НАТО имеют другие калибры. Плюс проблемы с логистикой – очень сложно и дорого доставлять их до передовой.

Это является причиной неудач ВСУ на Донбассе и сдачи территорий. На этом направлении у россиян трёхкратное преимущество в ствольной артиллерии и РСЗО. Также главком ВСУ Залужный в докладе президенту сообщил что потери на Донбассе достигают 300 человек в день убитыми, что больше чем во время боев за Северодонецк.

Киевскому режиму остро необходимо привлечь внимание Запада, которое стало спадать последнее время из-за ситуации вокруг Тайваня и сектора Газа. Нужно больше оружия и денег – ситуация в экономике также ухудшается. Самый подходящий способ для этого – кровавая провокация с множеством жертв. Вполне возможно что последние обстрелы Запорожской АЭС служат информационным разогревом для подобной акции.