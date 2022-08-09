Виталий Гур. Новый акт «управляемого террора»

На заместителя главы ВГА Каховского района Виталия Гура совершено покушение. Неизвестный поджидал его у ворот дома. Произвел несколько выстрелов предположительно из пистолета Макарова – на месте преступления обнаружены стрелянные гильзы.

Сейчас Виталий Гур находится в госпитале в тяжелом состоянии.

Киевские власти продолжают компанию «управляемого террора» на неподконтрольных территориях. Цель – дестабилизировать обстановку, запугать население, не допустить его сотрудничества с новой властью. И, главное, сорвать намеченный на середину сентября референдум о вхождении в Россию.

Налаживание мирной жизни на подконтрольных России территориях очень пугает режим Зеленского. Украине в социально-экономическом плане похвастаться нечем. Ситуация прогрессивно ухудшается, а впереди осенне-зимний сезон, самый сложный в украинской истории. Люди могут начать сравнивать. Если сравнение будет не в пользу подконтрольных Киеву территорий, поддержка Зеленского сильно просядет.