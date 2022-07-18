Новые «Мировые деньги» («WorldMoney» – «WM»)

В странах Мира, не смотря на многовековые торговые отношения и постоянную в настоящее время тесную экономическую связь – до сих пор не существует общей мировой валюты. Нет единых для всех «Мировых денег» (назову их «WorldMoney», условное сокращённое обозначение – «WM»).

Отсутствие общемировой валюты недостаток эволюционного развития отношений, который предстоит преодолеть.

Несколько, отойдём от темы и коротко рассмотрим нынешнее политико-экономической положение, предшествующее созданию «Мировых денег».

На сегодня, примерно, 65% в мировых торговых расчётах приходится на доллар США и 25% – на «Евро», остальное на валюты других стран.

ВВП США за 1921 г. оценивается в – 19,43 трлн. долларов, а государственный долг США на 12 июля 2022 г. – 29,918 трлн. долларов и каждые сутки он увеличивается в среднем на3 – 4 млрд. долларов. – О чём это говорит?

– О том, что США банкрот и политико-экономическая система внутри собственного государства не жизнеспособна. США изолированные от Мира «лопнут, как мыльный пузарь», но благодаря тому, что доллары используютсястранами Мира в торговых расчётах и накапливаются в их Центробанках (как резервная валюта) – по этой причине США за счёт других стран, за счёт их всех ресурсов остаётся «на плаву».

США пользуется долларом для своей выгоды, оказывая монопольное давление на все страны мира, подчиняя их своим политическим, экономическим, финансовыми прочим интересам. Будучи зависимыми и«связанными долларами», страны не свободны во всех аспектах жизни и в самостоятельном развитии.

Банкротство системы в США (через долларовое влияние) распространяется и на другие страны мира, вызывая в них различные кризисные последствия, о которых говорят СМИ, например, одно из множества их проявлений – голод в отдельных странах Африки.

Как только господство доллара в мировых расчётах закончится, то следом в сторону демократических перемен изменится и политико-экономическая система в США.

Под влияние интересов США (опять же через доллары) с начала 90-х годов ХХ века попала и Россия, которая создала у себя (с помощью американских советников в ельцинско-гайдаровском правительстве) подобие их политико-экономической системы.

А так, как система США потенциальный банкрот, то её копирование привело Россию к тем же разрушительно-кризисным последствиям, а именно:

– к системной девальвации рубля (то есть «убийству» покупательной способности отечественных денег») и через это к потере почти всей собственной промышленности полученной в наследство СССР;

– как следствие девальвации и разрушения своего промышленного производства к технологической и товарной зависимости от других стран;

– и напоследок США конфисковало и те сотни миллиардов долларов, которые Россия за годы у них накопила.

США показало России (и на её примере всем другим странам) кому принадлежат доллары, кто их хозяин и как наказывают отступников, вышедших из под их влияния.

В запасе у США ещё два финансовых «долларовых козыря»:

– непризнание своих долларов (то, что они уже сейчас частично делают – через запрет зависимым от них банкам принимать оплату в долларах от России);

– и, наконец, в случае спасения самих себя – выпуск новых долларов с обменом старых только для США. Американский писатель XXвека О. Генри точно подметил психологию поведения грабителей в подобных случаях: «Боливар не выдержит двоих». ))

Возвращаясь к теме заголовка.

Текущая ситуация с финансовой «экзекуцией» России способствует созданию в Мире новой, независимой, общей мировой валюты «WorldMoney» – «WM».

Ведение мировых денег выгодно для всех стран (в том числе и для США, которые в результате перестроят обанкротившуюся собственную экономическую систему).

Страны Мира, благодаря общей мировой расчётной валюте, получат политическую свободу и возможность независимого самостоятельного развития.

«Мировые деньги» («WorldMoney» – «WM») должно привязать к стоимости золота. Например, 1 WM будет равен стоимости 0,1 грамма золота.

1 «WM» делится на 100 центов. (Слово «цент» происходит от латинского слова centum – «сто»).

На 12 июля 2022 г. цена 0,1 грамма золота 999,9 пробы – 5,58 долларов США, или по курсу ЦБ РФ – 342 рубля.

«WorldMoney» – устойчивые дорогие деньги и государства вскоре поймут выгоду новой валюты и будут заинтересованы накапливать её в своих резервах в центральных банках, тоже самое будут делать и финансовые инвесторы.

Независимые «Мировые деньги» будут высоко цениться во всём Мире.

Выпускать данную валюту (по принятому межгосударственному соглашению) смогут страны имеющие запасы золота. По информации Википедии на 2022 год, см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B

71 государство имеют запасы золота свыше 10 тонн, 37 – свыше 100 тонн, 24 свыше 200 тонн, 8 – свыше 1000 тонн, а у всех стран мира (в сумме) в резервах около 34500 тонн.

Всего же по состоянию на 2022 г. во всём Мире имеется золота около 200 000 тонн и ежегодно добыча нового золота в мире увеличивается на 2,5 – 3 тыс. тонн.

Страны наладившие выпуск «WM» заключают коллективный договор: о расчётах, выпуске, контроле и прочих статьях, связанных с оборотом «Мировых денег».

Например, при минимально определённом запасе резервов в 100 тонн золота, необходимого для участия в выпуске новой валюты «WM» (возможно, нижний порог запаса золота по согласованию стран участниц может быть снижен),страна на 100 тонн вправе напечатать и выпустить 1 миллиард «WM».

Контроль за количеством выпуска «WM» будут осуществлять комиссия представителей Центробанков стран, выпускающих «WM».

На бумажных купюрах «WM» будет стоять номер купюры и буквенная серия указывающая на страну, изготовившую купюру (примерно так же, как на купюрах «Евро» указаны серии стран напечатавших банкноты).

Договориться о введении в оборот и начать выпуск новых «Мировых денег» могут, например: Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Турция, Ливан и все другие заинтересованные страны.

По мере начала выпуска в оборот «Мировых денег» круг стран участников, выпускающих новые деньги расширится. В итоге со временем «Мировые деньги», займут главенствующее место по расчётам между странами Мира.

Создание новой независимой «Мировой валюты» упрочит не только финансовое и экономическое положение России, но благотворно повлияют на развитие всех стран, на снижение кризиса, голода и развитие демократических перемен в Мире.

Создание единой, общей мировой валюты в интересах всех стран и народов Мира.

Чем быстрее процесс переговоров между главами государств начнётся, тем раньше Россия и другие страны получат выгоды от создания и оборота «WorldMoney» («WM»).

P.S. Предложение о создании новых «Мировых денег» 8.07.2022 г. направлено Президенту РФ Путину В.В. и в Правительство РФ.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда