Какое нововведение в ОСАГО сэкономит время автомобилистам и страховым компаниям?

Полностью удаленное урегулирование убытков по ОСАГО станет доступно с 2025 года. О том, как нововведение повлияет на рынок обязательного автострахования, какие будут преимущества для клиентов и самих компаний, будет ли система доступна раньше 2025 года, а также о перспективах цифрового рынка в целом рассказал руководитель департамента по правовой работе ООО «Ресурс Лекс», член Экспертного совета ФАС по защите конкуренции на рынке финансовых услуг, Моисеев Андрей Михайлович.

Влияние на рынок ОСАГО:

Очевидно, что это решение вполне ожидаемое. К этому могли прийти и раньше, учитывая опыт 2020 года. Рынок страхования вообще сам очень четко понимает, что ему нужно. Отсрочку обязательного введения удаленного урегулирования до 2025 года можно считать правильным решением, так как это позволит создать инфраструктуру и наладить работу системы. Раз это будет обязательным, то те компании, которые не слишком активно развивали свою деятельность в сегменте ОСАГО, (либо «автогражданка» у них занимает очень маленькую долю среди других видов страхования) могут прекратить предоставление данной услуги. Поэтому, на мой взгляд, кардинального изменения рынка ОСАГО не произойдет, но для некоторых компаний содержание и внедрение удаленного урегулирования может оказаться нерентабельным.

Перспективы нововведения:

Популярность услуги удаленного урегулирования убытков, как мы понимаем, будет зависеть от клиентского опыта. Проще говоря, получил автовладелец компенсацию или нет. Если кто-то скажет, что «он все сделал, как надо, а ему не заплатили», то определенную часть потенциальных пользователей это отпугнет. Хотя это не должно быть так. О любом негативном опыте человек рассказывает на самом деле очень поверхностно и примерять его на себя не стоит.

До 2025 года необходимо обеспечить единый стандарт предоставления этой услуги. А уже тогда любая вариативность станет конкурентным преимуществом для вложившихся в сервис страховых компаний.

Преимущества системы для клиентов и страховых компаний:

Страховые компании так или иначе являются частью мировых финансов. И они также чувствуют санкции, и любые колебания на рынке. Что касается преимуществ для страховых, то конечно это снижает издержки на предоставление услуг по ОСАГО. Вложения в алгоритмы и аналитику позволят снизить затраты на работу «живых» офисов (а это и аренда, и заработная плата, и коммунальные платежи). Так что для специализирующихся на ОСАГО компаний тут есть хорошая экономия.

Клиентам же это позволит не тратить время на посещение офиса, заполнение бумаг. И это в конечном счете финансово тоже выгодно.

Перспективы развития цифрового рынка ОСАГО:

Перспективы, конечно, есть. Цифровая экономика, несмотря на все международные проблемы, продолжает развиваться. Можно вспомнить, сколько страхов было в обществе по поводу цифровых услуг еще несколько лет назад. И мы видим, что сейчас они вполне доступны (гос. услуги, кредиты, сервисы доставки и прочее). Реальностью это стало благодаря базам данным, качественной системе защиты операций от мошенников. Если уровень защищенности будет возрастать, то доверия к удаленному урегулированию будет больше.

Сравнить перспективы, наверно, можно с «Европротоколом». Да, это снижает нагрузку на органы и страховые. Но все ли в одночасье стали им пользоваться?! Учитывая стоимость ремонта сейчас, люди могут не захотеть рисковать. В любом случае пока мы говорим не о замене, а об опции для клиентов.

Будет ли система доступна до 2025 года:

На мой взгляд, отсрочка до 2025 года продиктована необходимостью адаптации и налаживания процессов рынка, а также юридического регулирования самой услуги. Конечно, основные игроки сегмента ОСАГО будут стремиться реализовать эту функцию уже сейчас. Мы видим, что некоторые крупные компании вводят услугу удаленного урегулирования в тестовом режиме в своих приложениях, а некоторые находятся в активной фазе разработки. Для всех остальных, я думаю, срок до 2025 года более чем достаточный.