Закон и беззаконие

Новое телефонное мошенничество

Автор:
телефонные мошенники

Военный журналист Роман Сапоньков в своём Телеграм-канале разместил письмо присланному ему о новой форме телефонного мошенничества. Публикуем текст без изменений и сокращений:

Пишут в комменты по новому разводу от мошенников. Родственники военнослужащих, прочтите внимательно, потому что это ужас, если правда:

“Роман, здравствуйте.
Хочу с Вашей помощью донести до людей новую схему мразей- мошенников, которые пытаются нажиться на близких военнослужащих.
Я- мама военного. Сын на фронте с первого дня. Иногда связь постоянная, но бывает, что и месяц нет никаких вестей.
Три дня назад сын сказал, что переедут туда, где связи не будет.
И вот сегодня с ЕГО ЛИЧНОГО номера позвонили и сообщили, что сын в плену. На моё требование позвать его к телефону, согласились. Якобы его завели и стали бить, и якобы он кричал. Я снова потребовала его к телефону. Они отказались. Я бросила трубку.
Параллельно звонили снова с НОМЕРА СЫНА его невесте и требовали денег.
У меня есть возможность связаться с сыном в экстренных случаях через сослуживцев по внутренней связи. С сыном всё в порядке.
Не у каждой семьи есть такая возможность. А когда тебе звонят с номера твоего родного человека, а не с какого то левого, это большой удар.
Предупредите, пожалуйста, людей об этом ноу- хау мерзавцев”.

СтраныРоссия Украина
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