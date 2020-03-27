Новейшие таможенные технологии в условиях пандемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса (COVID-19) всеми государственными органами принимаются организационные, профилактические и предупредительные меры, направленные на недопущение ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Согласно разъяснениям Роспотребнадзора дистанцирование является одной из основных профилактических и предупредительных мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь указанные меры введены в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации за счет минимизации контактов с лицами, пересекающими государственную границу.

Это достигается, в том числе путем внедрения в практику работы таможенных органов перспективных таможенных технологий.

В числе таких технологий авторегистрация электронных транзитных деклараций (ЭТД) и автоматический выпуск транзитных товаров.

В основу алгоритма данных технологий заложены проверки на предмет отсутствия оснований для отказа в регистрации транзитной декларации, а также соблюдения порядка ее заполнения и условий выпуска заявленных в ней товаров.

Переход на безбумажные технологии за счет автоматизации процессов регистрации ЭТД и декларирования товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, позволяет не только существенно сократить сроки совершения таможенных операций, но и повысить уровень информационного взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности при минимизации личных контактов.

С момента внедрения технологий авторегистрации ЭТД и автоматического выпуска транзитных товаров (с мая и декабря 2019 года соответственно) в регионе деятельности Южного таможенного управления в автоматическом режиме зарегистрировано около 7 тысяч ЭТД, автоматизированную проверку условий выпуска успешно прошли более 2 тысяч ЭТД.

В целом, начальный этап реализации данных технологий показал востребованность этого института развития электронного декларирования транзита, что подтверждается положительной динамикой показателей их применения. Так, если в прошлом году с применением технологии авторегистрации ежемесячно регистрировалось в среднем 520 ЭТД, то в текущем году – около 900 ЭТД, среднемесячные показатели применения технологии автоматического выпуска в прошлом году составили 340 ЭТД, в текущем году – около 500 ЭТД.

При этом как показывает практика основным фактором, препятствующим реализации данных технологий, является некорректное заполнение ЭТД.

Преимущественное большинство ошибок, допускаемых декларантами при формировании ЭТД, сопряжено с несоблюдением установленного порядка заполнения:

графы 44 «Дополнительная информация/Представляемые документы/Сертификаты и разрешения» в части указания сведений о документах, удостоверяющих полномочия лица на подачу ЭТД, а также наличия идентификаторов документов, указываемых в данной графе, для их проверки в электронном архиве документов декларанта;

графы 50 «Принципал и его уполномоченный представитель, место, дата и подпись» в части указания сведений об ИНН, КПП, ОГРН декларанта и их идентичности сведениям, указанным в электронной подписи, которой подписана ЭТД.

В целях расширения практики применения указанных таможенных технологий в качестве предупредительной меры в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции за счет совершения в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации таможенных операций, связанных с регистрацией ЭТД и выпуском транзитных товаров, в автоматическом режиме без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, необходимо принять меры по повышению качества электронных документов, представляемых таможенным органам в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита.