Горячие точки

Немецкий бригадный генерал заступился за президента России

Автор:
Немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад
Немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад

Немецкий бригадный генерал в отставке Эрих Вад заступился за президента России.

Вад предостерег от отрицания человечности лидера РФ Владимира Путина и навешивания на него ярлыка патологического деспота, с которым больше нельзя разговаривать. Война на Украине является частью цепочки сопоставимых недавних войн. «Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан — все это не ново», — отметил Эрих Вад.

Гибель мирных жителей в войне на Украине также не является исключением. «На войне гибнут невинные люди. Такова война. К сожалению, это заложено в системе», — сказал генерал.

Обвинять Путина в том, что он считает Украину и Крым частью геополитической сферы влияния России, также двойственно. Потом говорят, что это устаревший взгляд 19 века. «Но для американцев до сих пор действует доктрина Монро, в которой говорится, что никакое вмешательство иностранных держав на американском континенте недопустимо. И Карибский бассейн, безусловно, тоже является сферой влияния, не только после кубинского ракетного кризиса», — заявил Эрих.

СтраныГермания Россия Украина
Предыдущая статьяВ Херсонской области сформированы военно-гражданские администрации
Следующая статьяПротив знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова возбуждено уголовное дело

Ещё похожие новости

Брифинга Минобороны России на 27 апреля

Горячие точки
Главное из брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля: — ракетами «Калибр» морского базирования на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией...
Узнать больше

В Херсонской области сформированы военно-гражданские администрации

Горячие точки
В городах и районах Херсонской области (под контролем российских военных) сформированы новые военно-гражданские администрации, рассказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов. Ранее сообщалось, что пенсии...
Узнать больше

Утренний брифинг Минобороны России о спецоперации на 27 апреля

Горячие точки
Главное из утреннего брифинга Минобороны России о спецоперации на 27 апреля: — ракетами «Калибр» морского базирования на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной...
Узнать больше

В Приднестровье объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Горячие точки
В столице Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы у Министерства госбезопасности. Здание было обстреляно из гранатомётов, к счастью, никто не пострадал. Также сообщили о серии взрывов...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.