Экономика

Немецкие власти о планах перейти на биогаз

Автор: Максим Сливко

На всю Германию не хватит навоза, чтобы заменить российский газ – Bild

Немецкие власти не раз заявляли о планах перейти на биогаз. Однако, как сообщает издание, успех нескольких немецких деревень, которые компенсировали отсутствие газа из РФ навозом и кукурузным силосом, не поможет решить проблему глобальной нехватки топлива в стране.

«На всю Германию навоза не хватит, в больших городах эта схема неприменима, а, кроме отопления домов, есть ещё и промышленные предприятия, где нужны совсем другие объёмы»

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