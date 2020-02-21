Нейрохирурги спасли жизнь пациентке с редким генетическим заболеванием

Сложнейшую операцию по удалению каверномы спинного мозга провели в нейрохирургическом отделении областной больницы. Кавернозная мальформация – это врождённая патология. Данное заболевание представляет собой сосудистое сплетение в полостях, заполненными кровью (каверна, «тутовая ягода»). Они разделяются на множество отсеков с помощью перегородок, представляют угрозу, так как могут вызвать кровоизлияние при разрыве, что и произошло у больной.

На момент госпитализации у 20-летней пациентки отмечалась парализация нижних конечностей с нарушением функции тазовых органов. Диагностировать редкое заболевание удалось благодаря снимкам МРТ. Консультация с московскими коллегами из НИИ Бурденко Н.Н. подтвердила правильность выбранной хирургической тактики, и необходимость срочной операции в условиях нейрохирургического отделения Астрахани. В мировой литературе с 1978 года описано всего 374 подобных случая. Российские специалисты описывают 14 собственных наблюдений. В Астрахани этот случай – первый в практике врачей-нейрохирургов.

«Пожалуй, уже «стандартная» ситуация для нашего отделения: редкий клинический случай, тяжёлое состояние пациента, и времени на раздумье нет. В такие моменты сразу оцениваешь сложность предстоящей операции, но понимаешь: главное – сохранить жизнь пациенту», — рассказывает заведующий нейрохирургическим отделением Всеволод Ноздрин.

Мама пациентки рассказывает, что симптомы заболевания развивались постепенно: сначала появилось лёгкое онемение в одной ноге, чуть позже перешло на вторую.

«Сначала мы связывали это с длительной нагрузкой, которая была у дочери на работе (она фотограф). Через несколько дней, когда симптомы ухудшились, сделали снимок МРТ. Врач-рентгенолог сразу связался с нейрохирургом Русланом Хаировым, и доктор настоял на немедленной госпитализации. Когда приехали в больницу, ноги уже отказали. Надо отдать должное, что сотрудники отделения предприняли всё возможное. Моя дочь жива! Потихоньку идёт восстановление: боль отступила, начинают двигаться ноги. Врачи дают хороший прогноз», — говорит Галина Сорокина.

Операция длилась около трех часов под нейрофизиологическим мониторингом. В операционной работали: нейрохирурги – Всеволод Ноздрин и Руслан Хаиров, анестезиолог Магомедгаджи Гаджиханов, операционная медсестра Татьяна Белякова, анестезист Уразгуль Шингалиева. Благодаря вмешательству, которое прошло с использованием микрохирургического оборудования, врачи удалили каверному, остановив кровоизлияние в спинном мозге.

Сегодня девушка выписана в одно из реабилитационных отделений г. Астрахани, далее ей предстоит пройти санаторно-курортное лечение.

Медики предупреждают: онемение конечностей всегда сигнализирует о развитии возможных нарушений или заболеваний с самостоятельным течением. Самолечение может только усугубить состояние и привести к серьёзным последствиям. В данном случае своевременная консультация врача и дополнительная диагностика помогут определить дальнейшую тактику лечения.