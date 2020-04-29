Названы 30 лучших фильмов ужаса за всю историю кино

Телеканал «Настоящее страшное телевидение» обнародовал Абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времён. В его основе – выбор редакторов и аудитории самых влиятельных мировых и российских тематических ресурсов с охватом свыше полумиллиарда пользователей, а также мнение редакции «Настоящего страшного» (главного хоррор-телеканала страны по данным многолетних исследований Института современных медиа (MOMRI).

1. Психо (1960) 25,8

2. Чужой (1979) 23 ,4

3. Ребенок Розмари (1968) 19

4. Нечто (1982) 17,7

5. Сияние (1980) 17

6. Носферату. Симфония ужаса (1922) 16,1

7. Изгоняющий дьявола (1973) 15,5

8. Ночь живых мертвецов (1968) 15

9. Хэллоуин (1978) 14,4

10. Челюсти (1975) 10,8

11. Франкенштейн (1931) 10,7

12. Кабинет доктора Калигари (1920) 10,1

13. Прочь (2017) 9,7

14. Техасская резня бензопилой (1974) 9,4

15.Отвращение (1965) 9

16. Зловещие мертвецы 2 (1987) 9

17. Американский оборотень в Лондоне (1981) 8,8

18. Невеста Франкенштейна (1935) 8,7

19. Глаза без лица (1959) 8,5

20. Кинг Конг (1933) 7 ,8

21. Рассвет мертвецов (1978) 7,7

22. Плетеный человек (1973) 7

23. Вторжение похитителей тел (1956) 6,2

24. Кроваво-красное (1975) 6

25. Впусти меня (2008) 5,5

26. Кошмар на улице Вязов (1984) 5,4

27.Кэрри (1976) 5, 2

28. Бабадук (2014) 5

29. Муха (1986) 5

30 Птицы (1963) 4,7

Команда телеканала НСТ в качестве основы для создания рейтинга выбрала следующие источники: Rotten Tomatoes, Imdb, Metacritic, Thrillist, EmpireOnline, Indiewire, Фильм Про, Кинопоиск. Был сформирован лонг-лист, из которого финальным внутриредакционным голосованием выбрали лучшее.

При подсчёте баллов учитывалось попадание фильма в топ каждого из ресурсов, положение фильмов в рейтингах, а также позиция редакторов НСТ, которые в течение 13 лет отвечают за формирование сетки главного хоррор-канала страны . В результате получился Абсолютный топ, который, по словам заместителя генерального директора компании «Цифровое телевидение» Ивана Кудрявцева, можно назвать не золотым, а платиновым рейтингом лучших хорроров всех времён:

«Самое интересное, что каждый фильм из «Тридцатки НСТ» в своё время оказался в чём-то первым. Революционные решения в драматургии и изображении всякий раз становились прорывом не просто для жанра, а для всего киноискусства. Так что «Топ НСТ» — это не просто тридцать лучших «особей», рождённых в хорроре за всю историю. Это культовые произведения мирового кино как такового: Кубрик, Полански, Фридкин, Ридли Скотт, Альфред Хичкок… Это неоспоримый must-see, без этого просто нельзя представить себе историю самой поп-ку льтуры».

По праву возглавляет Абсолютный рейтинг хорроров НСТ фильм легендарного Альфреда Хичкока – «Психо». Эта картина получила «Золотой глобус» и премию Эдгара По, стала визитной карточкой режиссёра и подарила ему звание «короля саспенса». Замыкает топ-топов ещё один культовый фильм Хичкока «Птицы», который считается самым дорогостоящим проектом в его карьере. Бюджет этой картины составил 3,3 млн долларов, в то время как на «Психо» было потрачено в 4 раза меньше – 807 тыс долларов.

В списке лучших из лучших оказалось сразу два хоррора режиссёра Романа Полански – «Отвращение» и «Ребёнок Розмари», снятый по одноимённому бестселлеру Айры Левина. Эти два фильма из так называемой «квартирной трилогии» Полански, в которую, помимо упомянутых, вошёл триллер «Жилец».

Абсолютный топ фильмов ужасов невозможно представить без экранизаций мастера жанра Стивена Кинга. В «Тридцатке НСТ» их сразу две: «Кэрри», ставшая первой из десятков экранных адаптаций Кинга, и «Сияние», попавшее в Книгу рекордов Гиннесса как самый пугающий психологический триллер.

Леденящие душу истории про психопатов и серийных убийц занимают особое место в жанре и свои позиции в нашем рейтинге. Майкл Майерс из «Хэллоуина» и Фредди Крюгер из «Кошмара на улице Вязов» оказались самыми пугающими персонажами, чем и заслужили позиции в топе.

Истории про зомби представлены картинами Джорджа А. Ромеро «Ночь живых мертвецов» и «Рассвет живых мертвецов». Режиссёр совершил переворот в кино, породив отдельный поджанр – «зомби-хоррор».

«Старая гвардия» первопроходцев жанра представлена в Абсолютном рейтинге хорроров НСТ классикой мирового кино: «Кабинет доктора Калигари», считающийся первым полнометражным фильмом ужасов в истории, «Носферату. Симфония ужаса», положивший начало фильмам про вампиров, ленты про Франкенштейна и, разумеется, «Кинг Конг», задумывавшийся как настоящий хоррор, а не приключенческая лента, как его видят современные фильммейкеры.

Из хитов последних лет в рейтинге оказались фильмы «Прочь» Джордана Пила и «Бабадук» Дженнифер Кент – единственный ужастик из списка, который был снят женщиной-режиссёром.

1. Психо. Режиссёр Альфред Хичкок (1960)

Возглавляет топ-топов хорроров лента Альфреда Хичкока, ставший его «визитной карточкой» и подаривший режиссёру звание «короля саспенса». Эту картину называют первым психологическим фильмом ужасов в истории кинематографа. Хичкок использовал съёмку от первого лица, позволяя зрителю увидеть события глазами убийцы, что создавало невероятно мощный эмоциональный эффект. В «Психо» нагнетание ужаса строится не на действиях героя, а на саспенсе – тревожном ожидании развязки.

2. Чужой. Режиссёр Ридли Скотт (1979)

Фильм режиссёра Ридли Скотта об инопланетных существах, которые охотятся на людей, сделал актрису Сигурни Уивер самой узнаваемой женщиной-астронавтом в кино и получил ряд престижных наград, в том числе премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. «Чужой» подарил миру новое ужасное чудовище — ксеноморфа — и породил одну из самых долгоиграющих хоррор-франшиз.

3. Ребёнок Розмари. Режиссёр Роман Полански (1968)

Фильм Романа Полански «Ребёнок Розмари», снятый по одноимённому бестселлеру Айры Левина, традиционно занимает верхние строчки в списках лучших хорроров в истории кино. Жуткая история про девушку, оказавшуюся в центре сатанинского заговора, открыла целое направление фильмов об оккультизме, вдохновила кинематографистов на создание «Омена», «Экзорциста», «Изгоняющего дьявола» и других мистических картин.

4 Нечто. Режиссёр Джон Карпентер (1982)

Картину об инопланетном существе, обнаруженном во льдах Антарктиды, называют эталоном «докомпьютерной эры». Режиссёр Джон Карпентер установил новую планку качества спецэффектов. Работая над фильмом, он использовал новые для тех времён технологии и приёмы: гидравлику, пневматику, радиоуправляемые модели, обратную съёмку. В одной из сцен для натуралистичности создателям пришлось задействовать настоящие органы животных.

5. Сияние. Режиссёр Стенли Кубрик (1980)

Фильм Стенли Кубрика «Сияние», снятый по роману Стивена Кинга, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый пугающий психологический триллер. А в 2003 году персонаж Джек Торренс, которого сыграл Джек Николсон, занял 25-е место в списке «100 лет… 100 героев и злодеев», опубликованном Американским институтом киноискусства (AFI). По результатам проведенного ресурсом Play.com в 2013 году опроса, самым страшным моментом в истории кинематографа была признана сцена, в которой главный герой выламывает топором дверь в ванную.

6. Носферату. Симфония ужаса. Режиссёр Фридрих Вильгельм Мурнау (1922)

Появившись в 20-х годах прошлого века, вампиры не покидают экраны вот уже почти сто лет. На шестом месте в списке лучших хорроров всех времен и народов – немое кино немецкого кинорежиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау, который считается прародителем фильмов про вампиров. В «Симфонии ужаса» он передал атмосферу кошмара и безысходности. Мурнау первым в Германии использовал «движущуюся камеру». Впервые все «натурные» сцены снимались на природе, а не имитировались в павильоне.

7. Изгоняющий дьявола. Режиссёр Уильям Фридкин (1973)

Фильм мастера жанра хоррор Уильяма Фридкина об одержимой девочке, в которую вселился дьявол, считается одной из самых страшных картин за всю историю кинематографа. «Изгоняющий дьявола» был удостоен десяти номинаций на премию «Оскар», в том числе — первым в истории ужасов — номинации «Лучший фильм года».

8. Ночь живых мертвецов. Режиссёр Джордж А. Ромеро (1968)

В 1968-м году американский режиссёр Джордж А. Ромеро снял свою первую ленту про ходячих мертвецов и стал основоположником жанра. Именно в этой картине впервые возник образ зомби, ставший классикой — это оживший мертвец, поедающий человеческую плоть. Зрители испытали совершенно новый вид ужаса. Режиссёр доказал, что качественно напугать зрителей можно без огромного бюджета. При затратах в 114 тыс. долларов картина заработала 30 млн долларов.

9. Хэллоуин. Режиссёр Джон Карпентер (1978)

«Хэллоуин» режиссёра Джона Карпентера стал одним из самых кассовых американских фильмов ужасов: при бюджете всего в 325 тыс. долларов, в прокате он заработал более 60 млн долларов. Картина о психопате Майкле Майерсе, который держит в страхе целый город, оказала огромное влияние на весь жанр хоррора: вызвала всплеск фильмов о серийных убийцах и полумистических монстрах, преследующих подростков. Карпентер, по сути, изобрёл слэшер – одно из самых популярных направлений жанра ужасов.

10. Челюсти. Режиссёр Стивен Спилберг (1975)

Лента о большой белой акуле, терроризирующей отдыхающих и обитателей небольшого курортного городка, принесла Стивену Спилбергу мировую известность и признание. Фильм «Челюсти» имел невероятный успех: это первая картина в истории проката, которой покорилась отметка в 100 млн долларов, а итоговые мировые сборы составили 471 млн. Считается, что как раз «Челюсти» и ознаменовали начало «эры блокбастеров»: именно после этой кассовой сенсации студии начали вкладывать гигантские бюджеты в производство и маркетинг фильмов-собы тий, планируя релиз самых крупных на лето — к длинному уикенду Дня независимости (4 июля).

11. Франкенштейн. Режиссёр Джеймс Уэйл (1931)

Это первая картина, где появился культовый персонаж ужастиков – доктор Виктор Франкенштейн. Классическая экранизация романа Мэри Шелли, которую снял один из основателей жанра ужасов в звуковом кино Джеймс Уэйл, долго считалась непокорённой вершиной хоррора. Образ монстра, воплощённый актёром Борисом Карлоффым, стал каноническим.

12. Кабинет доктора Калигари. Режиссёр Роберт Вине (1920)

Первый в истории кинематографа полнометражный фильм ужасов. Картина про доктора Калигари, использующего гипнотические способности, чтобы вводить людей в транс и совершать их руками жестокие убийства, вызвала ажиотаж и положила начало немецкому киноэкспрессионизму. Роберт Вине совершил настоящий прорыв в киноязыке: он сделал так, что экранное действие передавало внутренний мир героев, отражая их изменённое психологическое состояние.

13. Прочь. Режиссёр Джордан Пил (2017)

Режиссёрский дебют американского актёра, комика, сценариста и продюсера Джордана Пила вошёл в историю кинематографа, сотворив мини-сенсацию в мировом бокс-офисе. Фильм с бюджетом 4,5 млн долларов собрал в кинотеатрах около 214 млн. Кроме того, картина о фотографе, который едет знакомиться с родителями девушки и попадает в дикий замес, получила не только множество восторженных отзывов критиков и зрителей, но и премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

14. Техасская резня бензопилой. Режиссёр Тоуб Хупер (1974)

Фильм считается шедевром кинематографа. Его копии хранятся в Нью-Йоркском музее современного искусства. «Техасская резня бензопилой» – одна из первых лент, в которой маньяк скрывает своё лицо под маской. А в основе сюжета фильма лежал не миф или легенда, а история маньяка Эда Гейна – одного из самых печально известных убийц в истории США. Картина положила начало целой хоррор-франшизе.

15. Отвращение. Режиссёр Роман Полански (1965)

Первый фильм Романа Полански и первая часть его «квартирной трилогии», состоящей из фильмов «Отвращение», «Ребёнок Розмари» и «Жилец». Картина о девушке, которая страдает психическим расстройством, завоевала две премии на Берлинском международном кинофестивале и Премию ФИПРЕССИ. Критики назвали ленту новаторской, отметив, что режиссёр мастерски передал состояние безумия: кошмары главной героини материализуются на экране.

16. Зловещие мертвецы 2. Режиссёр Сэм Рэйми (1987)

Вторая часть одноимённой трилогии – «Зловещие мертвецы 2» — стала классикой жанра и культом целого поколения. Главный герой фильма Эш Уильямс, противостоящий демонам, и по сей день остается одним из самых известных персонажей хорроров наравне с Пинхедом из «Восставшего из ада», Фредди Крюгером и Джейсоном Вурхизом из «Пятницы, 13-го».

17. Американский оборотень в Лондоне. Режиссёр Джон Лэндис (1981)

Хоррор известного комедийного режиссёра Джона Лэндиса пользовался успехом в прокате и заслуженно пополнил ряды культовой классики ужасов — во многом благодаря великолепному гриму и спецэффектам. Превращение человека в жуткого оборотня даже по нынешним меркам выглядит крайне реалистично, а в 80-ые — и вовсе пугало зрителей до визга. «Американский оборотень в Лондоне» стал первым в истории фильмом, который получил премию «Оскар» за лучший грим.

18. Невеста Франкенштейна. Режиссёр: Джеймс Уэйл (1935)

Классический фильм ужасов с элементами комедии – прямое продолжение картины «Франкенштейн». В этом хорроре Борис Карлофф в полной мере проявил себя как актёр, так как в первой части у него не было ни одной реплики. Кроме того, «Невеста» привнесла в фильм ужасов романтический и даже мелодраматический элемент.

19. Глаза без лица. Режиссёр Жорж Франжю (1959)

Французский режиссер Жорж Франжю одним из первых в истории жанра хоррор сделал основной упор на кровавые спецэффекты. Фильм о враче, который заманивает в свою клинику юных девушек, становился причиной обмороков: зрителей шокировали натуралистичные сцены хирургических операций. Ничего подобного прежде не снимали.

20. Кинг Конг. Режиссёр Мериан К. Купер (1933)

«Кинг Конг» почти сразу обрёл статус культового, а спустя много лет вошёл в реестр Национальных фильмов США, представляющих культурную и историческую ценность. Картина про гигантскую гориллу стала самым технически сложным проектом своего времени. Купер впервые применил новые визуальные приёмы. Например, «техника блуждающей маски» позволяла методом наложения эффектов снимать в одном кадре и живых актёров, и кукол, изображающих монстров. Впервые в кино мелодия накладывалась на диалоги, меняя эмоциональную окраску в соответствии с сюжетом.

21. Рассвет мертвецов. Режиссёр Джордж Ромеро (1978)

Кошмар зомби, начавшийся в фильме «Ночь живых мертвецов», продолжился в «Рассвете мертвецов». Успех второго фильма был ошеломляющим: при бюджете 650 тыс. долларов, сборы достигли 60 млн долларов. Благодаря Джорджу Ромеро – режиссёру, научившему мировое кино обращаться с живыми мертвецами, — зомби прочно закрепились на больших экранах, что в итоге позволило франшизе «Обитель зла» собрать под миллиард долларов в мировом прокате, а «Войне миров Z» — более полумиллиарда.

22. Плетёный человек. Режиссёр Робин Харди (1973)

«Плетёный человек» считается лучшим британским хоррором и имеет огромное число поклонников. Для своего времени эта картина была революционной: она поднимала вопросы религиозного и морального характера. Героями фильма стали самые обыкновенные люди, которые оказались страшней любых кровожадных монстров. Жуткие сцены из «Плетёного человека» попали в 2003 году в Список 100 самых страшных моментов в истории кино по версии британского телеканала Channel 4. Вокруг фильма вырос самый настоящий культ: в Шотландии, в местах, где проходили съемки, проводится музыкальный фестиваль «Плетёный человек».

23. Вторжение похитителей тел. Режиссёр Дон Сигел (1956)

Фильм, снятый по одноименному роману Джека Финнея о тайном вторжении мимикрирующих космических захватчиков, приобрел культовый статус и в 1994 году был помещен в Национальный реестр Библиотеки Конгресса США как один из мрачных памятников эпохи Маккартизма: вышедший за семь лет до пика «холодной войны» — «Карибского кризиса» — фильм обыгрывал базовые психозы американского общества времён «охоты на ведьм»: страхи перед скрытой угрозой со стороны «врагов» американского общества и образа жизни. Режиссёр Дон Си гел продемонстрировал, как через фантастику и жанр ужаса можно говорить об острых проблемах социума.

24. Кроваво-красное. Режиссёр Дарио Ардженто (1975)

Одна из самых знаменитых работ Дарио Ардженто, яркого представителя сугубо итальянского жанра «джалло» (от итал. giallo «жёлтый») — криминально-эротического триллера-детектива с мистической атмосферой. В фильме расследование преступлений маньяка сопровождается пугающими сновидениями. «Кроваво-красное» удачно эксплуатирует мотив детских травм, которые тяжёлым грузом лежат на сознании человека.

25. Впусти меня. Режиссёр Томас Альфредсон (2008)

«Впусти меня» — одна из самых известных историй о дружбе человека и вампира. Фильм имел огромный успех на кинофестивалях и собрал по всему миру более 10 млн долларов, что для шведского кино большая удача. Режиссёру Томасу Альфредсону удалось привнести в классический сюжет новые краски – показать вампиризм как одно из будничных бытовых преступлений.

26. Кошмар на улице Вязов. Режиссёр Уэс Крэйвен (1984)

Первый «Кошмар на улице Вязов» стал образцом «слэшера». Фильм моментально нарекли хитом на все времена: он послужил основой для одного из самых популярных киноциклов. Картина стала дебютом для Джонни Деппа, но главной находкой стал сам Фредди Крюгер в исполнении Роберта Инглунда – один из самых страшных киноманьяков в истории. Согласно исследованию телеканала НСТ, проведённому осенью 2019 года, Крюгер является самым узнаваемым кинозлодеем среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет – его узнали 95% респондентов.

27. Кэрри. Режиссёр Брайан Де Пальма (1976)

«Кэрри» – первая экранизация Стивена Кинга. Картина режиссера Брайана де Пальмы о девушке-подростке, которая обладает способностями телекинеза, вошла в золотой фонд хорроров, став одной из самых удачных киноадаптаций в головокружительной литературной карьере «короля ужасов» Кинга.

28. Бабадук. Режиссёр Дженнифер Кент (2014)

Мрачный австралийский хоррор с элементами социально-психологической драмы режиссёра и сценариста Дженнифер Кент (ученицы и бывшей ассистентки Ларса фон Триера), покорил публику на фестивале «Санденс» и, по мнению критиков, стал лучшим фильмом ужасов 2014 года. А автор ленты «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин после просмотра «Бабадука» написал на своей странице в социальной сети, что это самый жуткий ужастик, который он когда-либо видел. Страх здесь живет в каждом кадре.

29. Муха. Режиссёр Дэвид Кроненберг (1986)

Экранизация рассказа французского писателя Жоржа Ланжелана об изобретателе, который совершает фатальную ошибку во время эксперимента по телепортации, имела феноменальный успех. Хоррор получил премию «Оскар» за лучший грим, а кассовые сборы «Мухи» превысили 40 млн долларов. Отлично показавшая себя в прокате картина сделала знаменитым актёра Джеффа Голдблюма, который затем стал звездой «Парка Юрского периода» и «Дня независимости».

30. Птицы. Режиссёр Альфред Хичкок (1963)

Замыкает «Тридцатку НСТ» самый дорогостоящий фильм в карьере Альфреда Хичкока «Птицы» (бюджет 3,3 млн долларов в ценах 1962 года, с учётом инфляции, был бы равен 28 млн долларов сегодня). В картине про обезумевших пернатых, которые нападают на людей, «мастер ужасов» довёл саспенс до совершенства: весь фильм – филигранная игра на нервах зрителя. Одной из особенностей картины стало полное отсутствие музыкального сопровождения. Хичкок использует настоящие голоса и хлопанье крыльев птиц, что только усиливает пугающий эффект.