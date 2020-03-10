Научное качество Русского мира в историческом пространстве глобального социума

«Жизнь вообще имеет смысл и может совершенствоваться только тогда, когда бережется и растится качество; нет его – и гибель становится неминуемой. А качество творится и обеспечивается прежде всего и больше всего культурой личного духа. … Где личный дух пренебрежен и унижен, общественность будет больною и творчески бессильною»

Иван Ильин

Человечество переживает ныне критическую фазу в своем развитии, связанную с формированием глобального социума, поступательное развитие которого требует от каждого национально-государственного объединения людей следования максимально общим императивам совместных действий, побуждая их к выявлению универсальных законов мировой целостности. Поскольку эти законы должны управлять деятельностью граждан в их отношениях с окружающей природой, постольку духовной опорой в определении всеобщих законов бытия оказывается научный разум, выражающий творческую силу логического мышления в познании необходимых связей объективной реальности: НАУКА – вот генеральная идейная сила в развитии глобального социума. Продуктивное самоутверждение глобального социума в исторической практике человечества предполагает нахождение научной мыслью объективно всеобщих законов мироздания, обозначающих контуры природного бытия как качественно-единой, внутренне интегрированной реальности, нацеленной в собственном развитии на количественное возрастание множества индивидуальных форм своей организации.

Сила научного мышления в познании всеобщих законов бытия заключается не только в фиксации разнообразия происходящих в мире событий, но прежде всего в целенаправленном освоении действительности в соответствии с гуманистическими установками конструктивного разума людей, нацеленными на утверждение единства человеческого рода. Формирование духовного единства глобального социума обеспечивается системой образования конкретных национальных сообществ, нацеленных в своем функционировании на формирование социально зрелых самодеятельных личностей в соответствии с историческим опытом данных народов и их нравственными идеалами. Следовательно, разумная, идейная суть глобального социума коренится в системе образования мирового сообщества. Возникает судьбоносный для будущего Русского мира вопрос о качестве его образовательной системы и наиболее зрелом воплощении этого качества в практической деятельности народных масс.

Историческим началом духовного развития Русского мира и конечным гражданским «продуктом» общероссийской исторической практики выступает русский народ во всем разнообразии своих жизненных установок, направляемый в собственных действиях определенными нравственными традициями и религиозными идеалами. Однако русский люд многолик в своих социально-исторических предпочтениях: самые зримые его черты выражаются в психологических особенностях малороссов-украинцев, великороссов и белорусов. Если украинцы исповедуют принципы европейского либерализма и индивидуализма, а великороссы в основной своей массе действуют при освоении новых территорий в соответствии с требованиями коллективизма и традиционализма, то главным качеством белорусов стала нравственная укорененность в «родной почве», стойкость в сопротивлении внешним угрозам и самоотверженность в защите своего права на собственный проект разумного будущего родной страны. Именно белорусы в силу их самоотверженности и нравственной сплоченности в обустройстве родной земли и должны будут обеспечить наиболее продуманное и продуктивное вхождение Русского мира в пространство глобального социума.

Но для реализации «белорусского плана» исторического будущего Русского мира в реалиях глобального социума духовной опорой общественной практики должна стать «максимальная полнота», универсальная целостность научных знаний о мировой реальности, когда «глобальная НАУКА» утверждается главным «зачинщиком», генеральным «идейным императивом» общественной практики. Такой «решающий статус» грядущей науки глобального социума требует от гражданского интеллекта белорусского общества осуществления «революционного прорыва» научной мысли в постижении окружающей действительности, «качественного скачка» в научном понимании законов мировой целостности.

Этот «качественный скачок» в развитии общественного интеллекта, концептуальный переход коллективного разума от фрагментарной науки прошлого века к интегральной, целостной системе научных знаний глобального социума осуществляется уже в наше время при рациональном объяснении главного объективного ФАКТА «космической ночи» мироздания. Глобальную проблему современной науки можно обозначить следующей дилеммой: как разумно объяснить и научно описать факт необъятной темноты космоса при наличии в нем тысяч и тысяч звездных миров, свет которых «растворяется» и «теряется», исчезает в просторах Вселенной при наличии относительной устойчивости, организационной сомкнутости ее пространственной конфигурации? Постановкой такого вопроса современная наука поднимается с «локального», «фрагментарного» уровня своей организации к освоению «универсально-интегрального», «целостного» ресурса объективного мира. Если человечество не перейдет в ближайшей перспективе на этот «высший», всеобщий, «целостный» уровень осмысления действительности, то оно в скором времени само себя уничтожит из-за несоответствия логики своих «социально-исторических действий» энергитическим потокам природных процессов.

Обозначенный генеральный «Факт» темноты космической реальности я объясняю действительностью постоянного «ускорения» электро-магнитного сигнала, убегающего с нарастающей скоростью от своего истока и начальной «фиксации» собственной величины в восприятии возможных «наблюдателей». Если главным руководством науки ХХ столетия в описании действительности стал закон СТО и ОТО о постоянстве скорости света в вакууме (300000 км/сек), не способный рационально объяснить темноту мирового космоса, то выдвинутая мной в объяснении природной целостности гипотеза о постоянном ускорении электро-магнитного сигнала величиной в триста тысяч километров в секунду в квадрате (300000 км/сек2) дает разумное объяснение этому глобальному факту. Использование данной гипотезы при вычислениях общей динамики мировой реальности приводит к определению длительности существования Вселенной интервалом времени в один триллион двести восемьдесят девять миллиардов лет, получая при этом эмпирическое подтверждение своей объективности (См.: Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011).

Намеченный прорыв научной мысли в описании объективной реальности и должен послужить идейным началом глобальной научной революции в объяснении законов саморазвития мировой целостности, историческое осуществление которой становится первоочередной задачей белорусского научного сообщества в силу следующих социальных обстоятельств.

Во-первых, в силу нарастающей угрозы военной агрессии против современной России и государств Русского мира со стороны западного военного альянса стран НАТО: если научную революцию не осуществит в ближайшем будущем Русский мир, то ее проведет Запад с очень печальными для русского люда последствиями.

Во-вторых, в силу нравственной утраты современной Россией статуса духовного лидера в проектировании будущего Русского мира, исторически узаконенной положением статьи №13 Конституции РФ о запрете «патриотической», национально-государственной идеологии и практически «подкрепленной» русофобским духом Киевской «революции достоинства», антироссийским выбором прозападного курса развития современной Украины.

В-третьих, в силу консервативно-олигархического уклада жизни современной России, всецело настроенного на эксплуатацию природных богатств страны и прежде всего ее нефтегазовых ресурсов с полным забвением принципов научной организации общественного производства как реализации на практике стратегии идейно-нравственного приоритета коллективно-общих ценностей над индивидуально-частными интересами. Олигархический характер политической власти в РФ получил свое наиболее очевидное выражение в «одинаковом» налоге на доходы для всех граждан от нищих до миллиардеров. Вполне очевидно, что такая власть не будет заинтересована в духовном развитии народных масс, побуждая их к решительным действиям в утверждении социальной справедливости, в поступательном движении общества на основе достижений передовой научной мысли.

Среди государств Русского мира лишь Беларусь наиболее заинтересована в интенсивном развитии общественного производства на основе открытий передовой науки: она не имеет такого чудесного климата и плодородного чернозема, как Украина; у нее также нет такого изобилия минеральных ресурсов, как у России: главное богатство Беларуси – это ее граждане и их творческий интеллект. Если РФ пытается компенсировать падение мощи научного интеллекта в развитии общества укреплением религиозных канонов жизни народных масс (подобно «еврейскому закону»), вполне оправданным в условиях совместного проживания народов всех мировых религий, то этнокультурная однородность белорусского социума позволяет ему сделать главный акцент в своем духовном развитии на культивировании научных знаний. Поэтому будущее Беларуси напрямую зависит от реализации в ее жизненной практике открытий глобальной научно-технической революции. Наука и только НАУКА способна спасти Русский мир и Беларусь как его социально-нравственную сущность от исторического крушения.

Если Беларусь не положит начало глобальной научной революции уже сегодня, то начать ее «завтра», возможно, ей уже не придется, так как агрессивные силы западного альянса уже сконцентрированы у западного порога Русского дома для военного вторжения, для силового решения «русской проблемы». Да и внутри Русского мира, как показали события на Украине и разногласия Беларуси с РФ в споре о поставках нефти, также нарастают противоречия, не обещая в ближайшем будущем ничего хорошего. Но при всех негативных тенденциях в Русском мире («китайский вирус») главный социальный факт заключается в том, что Беларусь вполне способна осуществить научную революцию собственными силами. У нее есть самоотверженный народ, готовый поддержать правительство страны в стремлении к достойному будущему. У нее есть интеллектуально зрелая научная общественность, готовая положить все свои силы во благо своего Отечества. И главное, у нее есть сегодня политический лидер, нацеленный на построении в Беларуси общества «социальной справедливости», утверждающий Благо народных масс высшей целью своей политической воли. Все ныне зависит от идейной сплоченности белорусского общества в созидании разумного будущего.

Общий наш вывод таков: Россия без осуществления глобальной научной революции не выживет в глобальном социуме. А из всех государств современного Русского мира лишь Беларусь кровно заинтересована в достижениях научной мысли и способна в своем интеллектуальном ядре осуществить глобальную научную революцию: именно она призвана выразить «чистое идейное качество» Русского народа. Поэтому спасение Русского мира от погибели зависит сегодня от «идейных ресурсов» белорусской земли. Будем надеяться, что белорусская интеллигенция откликнется на призыв мировой истории к глобальному обновлению научной картины мира.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук