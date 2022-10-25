Украина не таясь, готовит грязную атомную бомбу. Запад, не стесняясь, уже сейчас обвиняет в применении её Россию. НАТО необходимо легализовать войну с Россией, скинуть с кадровых частей НАТО фиговый листок “наёмника”. Для чего Запад так рвется на войну с РФ? Мое оценочное суждение:

Объяснение, что населению коллективного Запада живётся всё хуже и хуже исключительно из-за того, что русские и украинцы стреляют друг в друга, можно продавать крайне непродолжительное время. И оно уже подходит к концу. Дальше – только хардкор! Оправданием дальнейшего неминуемого падения уровня жизни может быть только прямой военный конфликт с Россией. Да, риск повышения радиации увеличивается. Но выбирать-то приходится между гражданской войной на своей территории и конфликтом с внешним врагом на чужой. Как думаете, что из этих двух зол выберут “западные партнёры”?