Наступление ВСУ. Возможные сценарии и политические последствия

Остановка движения по Антоновскому мосту через Днепр ведет к нарушению снабжения города Херсон и группировки российских войск на Правобережье. Сражение за Херсон началось.

Каковы могут быть варианты?

1. ВСУ сумеет добиться поставленных целей. Армия России покидает правобережье Днепра, город Херсон переходит под контроль Украины. Это будет подано украинскими и западными СМИ как величайшая победа, перелом в ходе войны. Поднимется боевой дух ВСУ, украинское общество воспрянет и сплотится вокруг Зеленского. Его рейтинг взлетит до небес. Страны Запада поверят что Россию можно разбить на поле боя и усилят поддержку Украины. На подконтрольных России территориях воцарится уныние. Люди станут бояться возвращения ВСУ, избегать сотрудничества с новой властью. Внутри РФ начнется глухой ропот и поиск предателей. Война начнёт терять поддержку общества. Сначала робко, а потом всё более громко послышатся голоса, призывающие к миру на любых условиях. Внешнеполитическая ситуация для России усложнится. От неё начнут отворачиваться нынешние союзники, усилится международная изоляция.

2. Наступление ВСУ, достигнув первых успехов, захлебнется. Фронт приблизится к Херсону, но Россия сумеет удержать плацдарм на правом берегу Днепра. Украинским СМИ придется здорово постараться чтобы выдать это за великую победу. Особенно если это приведёт к большим потерям наступающих. Акцент будет делаться на отвоеванных территориях, заявят что «это только начало». Усилится противостояние между администрацией президента Украины и Генштабом. Скорее всего снимут генералов, отвечавших за наступление. Поддержка со стороны Запада станет постепенно ослабевать. На первый план начнут выходить экономические проблемы внутри Украины. Наверняка со стороны международных посредников прозвучат предложения о перемирии. Киевский режим будет нуждаться в передышке.

3. Наступление ВСУ провалится. Российская армия сумеет его отразить и провести контрудар. Украина утратит новые территории. Это нанесет тяжелый удар по украинской власти. Слишком долго ждали этого наступления, слишком много надежд возлагали на него. Боевой дух армии снизится, в тылу начнет нарастать недовольство, усиленное экономическими проблемами. Не думаю что фронт ВСУ посыпется, но устойчивость обороны серьёзно ослабнет. Начнётся поиск виноватых среди руководства. Скорее всего в отставку отправят Муженко и ряд генералов, обвинив их в некомпетентности, а то и предательстве. Как альтернатива возможен военный переворот с убийством Зеленского. Вероятность его расцениваю как невысокую. Военную хунту будет сложно легализовать в глазах мирового сообщества. Зеленский для Запада удобнее.

Киевский режим так долго пиарил будущее наступление что стал заложником собственной пропаганды. Если ВСУ постигнет неудача, карточный домик из лжи, надежд и обещаний, созданный украинскими политтехнологами, начнёт быстро рассыпаться.

Битва за Херсон обещает стать главным событием военной компании 2022 года. Её исход во многом определит результат войны и судьбу Украины.