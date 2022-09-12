Наступление ВСУ на Харьковщине

Союзные войска ведут тяжелые оборонительные бои за Красный Лиман. Город героически обороняют бойцы подразделения «Барс-16», больше известного как отряд «Кубань», вместе с луганскими резервистами Вчера ВСУ пытались сходу прорваться в Лисичанск, но были отброшены. Как сообщают с мест, наступающие украинские войска усилены иностранными наемниками, широко применяют барражирующие боеприпасы американского и польского производства.

Мирное население из Красного Лимана эвакуируется. Люди, поверившие что Россия пришла навсегда, вынуждены бросать всё нажитое и уезжать с тем, что смогли унести в руках. В случае прихода украинской власти их ждёт страшная судьба. Возможно, роль изуродованных трупов для постановки новой «Бучи».

Мне одному кажется что эта «спецоперация» слишком похожа на полномасштабную войну, которую против России ведёт коллективный Запад? Так может пора уже назвать вещи своими именами и начинать воевать по-настоящему? Или сделаем ещё несколько перегруппировок?