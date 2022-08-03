Настоящий кризис вокруг Тайваня начнется после возвращения Пелоси домой, – считает The Washington Post.

Влияние может проявиться “через недели, месяцы, годы”, говорится в материале.

“Темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а Тайвань окажется прямо посередине”, – пишет Washington Post.

Ожидается, что реакция Пекина на визит Пелоси будет поэтапной, и не только в военной сфере. “Это может навсегда изменить американо-китайские отношения и подвергнуть Тайвань долговременным страданиям”, – говорится в материале.

А еще это приведет к тому что конфликт на Украине начнет все более уходить на второй план. Потому что именно Китай, а не Россия является для США врагом №1. Вашингтон сознательно пошёл на обострение ситуации вокруг Тайваня, понимая, что на Украине конфликт перешёл в затяжную фазу и не способен больше принести политических дивидендов для правящей демпартии.