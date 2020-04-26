Наша Вера накануне Судного Дня

«Наши современники забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему…

И величайший, позорнейший провал мировой истории (русскую революцию) они переживают как величайший политический успех.

Но час недалек и близится отрезвление»

Иван Ильин

Многие верующие считают ныне, что КОРОНАВИРУС есть Божье наказание современного человечества за грехи людские. Но следует помнить, что род человеческий разнолик в своих действиях, представляя собой собрание как грешников, так и исповедников Истины, в связи с чем было бы крайней несправедливостью казнить весь род людской: поэтому нынешнюю напасть следует понимать не столько как кару Господню, а скорее как напоминание современникам о высших смыслах их жизни, о необходимости разумного исправления своего поведения. Такое напоминание обращено прежде всего к наиболее верным хранителям божьих заповедей, одним из которых является еврейский народ, восстановивший с помощью высших сил после 2000-летних скитаний по чужим землям свое национально государство.

Но одновременно, вместе с самоутверждением в реалиях современного социума детей Израиля шел процесс разрушения нравственного содружества российских народов, углублялся духовный раскол русского народа, утратившего в начале прошлого столетия свое национальное государство, а в последнем десятилетии того же века и качественное единство, разделившись на три политически обособленных этнокультурных потока – малороссов-украинцев, великороссов и белорусов. Это разделение служит предупреждением русскому люду об «исторической близости» смертного часа. Убедительным подтверждением приближения Судного Дня русской жизни служит последовательное «сокращение» временных интервалов устойчивой организации коллективных усилий россиян в претворении будущего, стремительное «усыхание» периодов социальной стабильности, духовно-нравственного единства их солидарных действий в историческом пространстве Нового времени.

Контуры уже близкой РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ явно представлены историческим уплотнением социальных потрясений в жизни российского общества, обозначенных крушением Российской империи, распадом СССР и всплеском «революционных настроений» в сегодняшней Украине. Эта катастрофическая динамика Русского мира свидетельствует своими невзгодами об отсутствии у него собственного исторического проекта и вызвана его идеологической, концептуально-практической несобранностью, геополитическими шатаниями между цивилизациями Запада и Востока. Последний разворот российского общества на Запад был связан с гибелью в 1991 году СССР и окончательно закреплен разгоном в октябре 1993 года Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, получив юридическое оформление в принятии новой Конституции страны. Прозападный курс в развитии постсоветской РФ продолжался до февральских событий в Киеве 2014 года, заставивших Кремль своей антироссийской риторикой искать союзников на Востоке: в итоге последний «западный цикл» исторических ориентаций РФ продолжался 21 год (2014–1993=21).

Восточный «крен» советской истории Русского мира длился 74 года (1991–1917=74). Если исключить из этой величины период политической неопределенности в годы гражданской войны (1917-1920) и время социальной передышки в годы НЭПа (1921 – 1928), то получим временной интервал в 63 года (1991–1928=63). Соотнесение исторического цикла жизни советского общества с длительностью «прозападной ориентации» РФ дает нам трехкратное сокращение длительности последнего периода ее геополитических предпочтений (63:21=3).

Сделанное обобщение сравним с длительностью существования Российской империи как действительности ее прозападных стремлений. Петр Первый провозгласил Россию империей в 1721 году: следовательно, имперский период длился около 200 лет (1917–1721=196). Общая динамика российской исторической практики и здесь демонстрирует тенденцию к трехкратному усыханию длительности своих последующих этапов по сравнению с предшествующими (196:63=3,1). Следовательно, можно ожидать, что после Киевского «майдана» 2014 года новый кризис российской идентичности должен произойти уже через 7 ближайших лет (21:3=7), то есть состоится на рубеже 2020/2021 годов. Объективным свидетельством приближения этого «рубежного события» и стало явление в мировом сообществе пандемии КОРОНАВИРУСА, обозначившего глобальный уровень исторических угроз, преодоление которых возможно лишь силами всемирного научного интеллекта, обращенного к конечным тайнам бытия.

Что же должны предпринять российские граждане для разумного преодоления смертельной угрозы? Прежде всего, не следует уподобляться в своих действиях поведению длинношеих птиц и «не замечать» исторического уплотнения в российской действительности революционных событий, пряча свой разум в восприятии приближающейся смертельной опасности в песок исторического забвения. Надо решать проблему, а не «игнорировать» ее как «мнимую» угрозу: нужно признать «публично» ее «страшную силу», чтобы поднять весь народ для победы над ней, как это получилось у нас в Великой Отечественной войне. Нужно, прежде всего, отработать «стратегический план» собственных действий, сформулировать свой концептуально-мировоззренческий проект исторического развития российского социума, наметить собственное научно-философское мировоззрение, способное раскрыть необходимые параметры глобального социума и мировой целостности. Разработка таких мировоззренческих оснований российской социально-исторической практики предполагает в первую очередь осмысление религиозных установок россиян и прежде всего нравственных идеалов христианской Веры как наиболее заметной в жизненном пространстве российского общества. Иван Ильин особо выделяет в религиозном самосознании людей три святых чувства Божьей благодати – нравственную силу Веры, Любви и Совести. По его словам, «для нас важнее всего – истинный и живой евангельский дух, тот дух, который свидетельствует нам о Христовой благодати. Я разумею: молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христианскую совесть» (Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 694 с., с. 433).

Эти три благодатных источника духовного самочувствия людей – Веры, Любви и Совести – равновелики в своей обращенности к Богу. Но они разнолики в историческом оформлении человеческих душ, когда на разных этапах развития человечества эти святые чувства последовательно играют ведущую роль в организации общественной жизни, управляя логикой практических действий людей. Поскольку человек первоначально руководствуется в своих действиях «естественной» силой телесных влечений по удовлетворению своих «натуральных» потребностей, постольку он оказывается изначально движим «надеждой» на лучшее будущее, вполне осознанным выражением которой и становится принцип религиозной Веры. «Ибо вера крепнет и распространяется не от логических аргументов, и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения, подъема и просветления сердец, от живого созерцания, от реального восприятия Благодати» (Ильин И.А. — С. 434). По определению апостола Павла, «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1). Но личная Вера в лучшее будущее лишь тогда обретает свою созидательную мощь, когда объединяет людей взаимным сочувствием, наполняется духом взаимной Любви. Поэтому в утверждении коллективной жизни, по словам апостола, вместе «теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» (1 Кор.13:13). Высшим ориентиром согласованных действий людей в претворении «разумного будущего» становится Совесть как императив их взаимного конструктивного общения, как энергия всемирной «Со-Вести» индивидов в обустройстве совместной жизни, вселенского со-гласия человеческих душ в следовании законам мировой целостности.

Если дух Веры выражает идеальный порыв нравственного самоопределения человеческих индивидов в пространстве мировой реальности, направляя личную волю людей к согласию с высшей Волей Творца, то чувство Любви обладает избирательной, самовольной природой, соединяя «влюбленных» взаимным «влечением» и «согласием» в локальных содружествах семейных и родо-племенных общин, тогда как голос Совести оказывается универсальной внутренней силой нравственной консолидации народных масс в разумном обустройстве всемирного социума. Таким образом, духовно-нравственное развитие человечества идет от оформления «индивидуальности» в религиозном культе Веры через последующее освоение жизненного пространства «особенного» в обожествлении чувства Любви к завершающему усилению всеобщих потенциалов Совести как нравственного выражения мировой целостности: Вера, Любовь и Совесть – такова нравственная динамика духовного роста человечества в освоении мироздания. Если Вера выражает изначально дух прошлого и представляет в мировом сообществе нравственные императивы Бога-Отца, а Любовь к людям Бога-Сына становится идейным руководством общественной практики в исторических реалиях корпоративно-классовой морали, то в пространстве глобального социума ведущую роль начинают играть творческие повеления Святого Духа, утверждающие приоритеты Совести в нравственном самоопределении человечества.

Сегодня мы видим в явлении Коронавируса категоричное требование СОВЕСТИ как гласа Истины в организации совместной жизни людей, без полновластия которой род человеческий погибнет. Истинные «поучения, — подчеркивает Иван Ильин, — воспринимаются по-особенному: не только умом, а сердцем, живою совестью и честною волею» (Ильин И.А. — С.434). В условиях глобализации мирового сообщества его главным нравственным ориентиром становится всеобщий императив разумного согласия людей в справедливом обустройстве пространства совместной жизни.

Возвращаясь к начальным строкам данной статьи о божьей помощи людям в разрешении их жизненных проблем, попытаемся сравнить религиозные потенциалы русских и евреев как революционных «исполнителей» приговора высших сил в осуществлении исторических замыслов современности. Надо признать, что сила «Веры» в большей степени обналичивает свою власть в исторических деяниях детей Израиля, чем в поведении русских людей. Что касается духа «Любви», то, думаю, он в равной мере присущ обоим сообществам: об этом говорит то, что русские смогли когда-то объединить гигантские просторы Евразийского континента, тогда как евреи были вынуждены освоить и присвоить практически все материальное богатство мирового социума. И все же глобальный социум, думаю, должен стать пространством духовного самоутверждения русского этноса, идейный потенциал которого определяется зовом СОВЕСТИ, сильно отличаясь в этом плане от ценностных установок еврейского народа. «Благодать и деньги инородны друг другу» (Ильин И.А. — С. 436).

Практическим воплощением духа «гражданской совести» в этнокультурных сообществах служат их национальные языки, выражающие нравственные приоритеты сознательного участия народных масс в историческом развитии всемирного социума. Явление КОРОНАВИРУСА стало громогласным призывом к разуму людей в познании логики развития мировой реальности. Только узнав всеобщий Закон исторического развития языков человеческого общения, люди смогут познать тайну убийственного генома. Надеюсь, что наука уже в наше время откроет эту тайну и тем спасет человечество от гибели: будем же уповать на высшую СПРАВЕДЛИВОСТЬ мирового Разума!

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук