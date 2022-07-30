На подмосковных полях выявлено более 100 незаконных свалок









Активисты ВООП при поддержке Минэкологии выявили на подмосковных полях более 100 незаконных свалок

Общественные экологические инспектора Всероссийского общества охраны природы (ВООП) при поддержке Минэкологии Московской области организовали выездные рейды по выявлению незаконных свалок на землях сельскохозяйственного назначения.

В ходе осмотра территории сельхоз земель было обнаружено более 100 несанкционированных свалок строительных и коммунальных отходов, а также отходов фермерских хозяйств и животноводства. Инспектора ВООП зафиксировали все нарушения, произвели аэро- и фотосъемку мест складирования мусора, составив по каждой такой точке протокол осмотра.

Собранная информация будет направлена в надзорные ведомства и профильные органы власти для привлечения «серых возчиков» и собственников земельных участков к ответственности. По словам представителя Минэкологии Сергея Самсонова, «для системного контроля в местах несанкционированного сброса устанавливаются фотоловушки, о которых нарушители не знают. Кроме того, размещаются информационные щиты, устанавливаются шлагбаумы и формируются, которые препятствуют проезду транспортных средств».

Председатель Московской области организации Тимур Усманов напомнил, что реализация мусорной реформы идет по всей стране и касается всех видов отходов. При этом Московская область является пилотным регионом, где проходит апробация всех новых практик и технологий. В настоящее время на всей территории действует система «электронного талона» ОСИГ, благодаря которой транспортировка и утилизация строительных отходов стала полностью прозрачной. Однако до сих пор находятся те, кто предпочитает работать по старинке, «в серую» – с нарушениями законодательства в области природоохраны и обращения с отходами.

В связи с ужесточением контроля за перемещением, складирование и переработкой отходов, нечистые на руку предприниматели начали «втихаря» сгружать отходы на землях сельхозназначения, тем самым устраивая в полях несанкционированные свалки. Вместо того, чтобы отвезти мусор на специальные площадки и платить за его утилизацию, серые возчики свозят его на земли сельхозназначения и получают незаконную прибыль в размере от 3000 до 30 000 рублей.

«Наша задача – добиться соблюдения природоохранного законодательства в части соблюдения норм пользования землями сельхоз назначения. Добиться такого результата возможно только при совместной работе органов власти, общественности и непосредственно самих собственников, которые должны помнить о своих обязанностях по контролю за состоянием этих земель», – отметил глава Подмосковной организации ВООП Тимур Усманов.

Эколог выразил благодарность Губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку природоохранных инициатив ВООП, проявленное внимание к этой проблеме несанкционированные свалок в полях и за содействие в работе по выявлению и ликвидации таких объектов.