Политика

Мы должны обеспечить целостность территориального, стратегического и бюджетного планирования

Автор: ИА “Русские Новости”
Кремль

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Олег Мельниченко.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели федеральные законы «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», направленные на развитие инвестиционной деятельности в стране, создание правовой основы для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами, а также на обеспечение государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Сенаторы также обсудили ряд законопроектов, в том числе рассмотрен проект, по которому Комитет является ответственным, предусматривающий внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхронизации стратегического и территориального планирования.

Проект федерального закона подготовлен для обеспечения  взаимоувязки документов территориального и стратегического планирования всех уровней. В частности, законопроект уточняет перечни документов стратегического планирования, на основании и с учетом которых осуществляется территориальное планирование в регионах и муниципалитетах.

Олег Мельниченко подчеркнул, что одна из важнейших задач в настоящее время – обеспечение целостности стратегического, территориального и бюджетного планирования.

При этом глава Комитета СФ напомнил, что вопрос о необходимости взаимоувязки и согласованности документов территориального и стратегического планирования подробно обсуждался в ходе проведенных в Совете Федерации 6 июня 2018 г. парламентских слушаний на тему «Актуальные проблемы территориального планирования», а также в рамках ряда других мероприятий Комитета.

По словам сенатора, взаимоувязка и согласованность документов территориального и стратегического планирования необходимы для реализации приоритетов социально-экономического развития страны, достижения целевых показателей, заложенных в национальных проектах.

Олег Мельниченко отметил, что подготовленный Правительством Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхронизации стратегического и территориального планирования» будет способствовать решению этих задач.

В отзыве Комитета отражен ряд важных предложений, на которые необходимо обратить внимание при дальнейшей доработке законопроекта, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Сегодня на заседании Комитета мы подробно обсудили законопроект и приняли решение поддержать его концепцию», — сообщил Олег Мельниченко.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяВыход из ситуации нефтяного экономического кризиса 2020 года
Следующая статьяОбращение Президента РФ к гражданам России подчеркивает социальный характер российского государства

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Обращение Президента РФ к гражданам России подчеркивает социальный характер российского государства

Политика
Обращение Президента РФ к гражданам России подчеркивает социальный характер российского государства. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей...
Узнать больше

«Что о поправках в Конституцию говорит осёл Ходжи Насреддина»

Политика
Однажды султан созвал своих высших партийных вельмож на государственный Совет и говорит им: «Двадцать лет вы сидите в моей законодательной палате, я плачу вам...
Узнать больше

Игорь Краснов назначен на должность Генерального прокурора РФ

Политика
Совет Федерации назначил на должность Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Сенаторы поддержали Представление Президента России. Кандидатуру Игоря Краснова представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете...
Узнать больше

Литва и Польша договорились о борьбе с Россией на «историческом фронте»

Политика
Министры иностранных дел Литвы и Польши договорились «работать вместе, чтобы дать отпор попыткам России переписать историю», пишет Delfi.lt. За последнее время президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.