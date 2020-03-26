Мы должны обеспечить целостность территориального, стратегического и бюджетного планирования

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Олег Мельниченко.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели федеральные законы «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», направленные на развитие инвестиционной деятельности в стране, создание правовой основы для системной и комплексной работы по поддержке вложения инвестиций частными инвесторами, а также на обеспечение государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Сенаторы также обсудили ряд законопроектов, в том числе рассмотрен проект, по которому Комитет является ответственным, предусматривающий внесение изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхронизации стратегического и территориального планирования.

Проект федерального закона подготовлен для обеспечения взаимоувязки документов территориального и стратегического планирования всех уровней. В частности, законопроект уточняет перечни документов стратегического планирования, на основании и с учетом которых осуществляется территориальное планирование в регионах и муниципалитетах.

Олег Мельниченко подчеркнул, что одна из важнейших задач в настоящее время – обеспечение целостности стратегического, территориального и бюджетного планирования.

При этом глава Комитета СФ напомнил, что вопрос о необходимости взаимоувязки и согласованности документов территориального и стратегического планирования подробно обсуждался в ходе проведенных в Совете Федерации 6 июня 2018 г. парламентских слушаний на тему «Актуальные проблемы территориального планирования», а также в рамках ряда других мероприятий Комитета.

По словам сенатора, взаимоувязка и согласованность документов территориального и стратегического планирования необходимы для реализации приоритетов социально-экономического развития страны, достижения целевых показателей, заложенных в национальных проектах.

Олег Мельниченко отметил, что подготовленный Правительством Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхронизации стратегического и территориального планирования» будет способствовать решению этих задач.

В отзыве Комитета отражен ряд важных предложений, на которые необходимо обратить внимание при дальнейшей доработке законопроекта, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Сегодня на заседании Комитета мы подробно обсудили законопроект и приняли решение поддержать его концепцию», — сообщил Олег Мельниченко.