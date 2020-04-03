Мы часто используем разного вида скотч упаковочный

Сферы применения этого подручного материала самые разнообразные. Обычный скотч упаковочный и варианты разновидностей помогают скреплять, изолировать, соединять, разграничивать и т.д. Сегодня невозможно представить себе офис, производство, строительную площадку, где не было бы такого незаменимого ролика. В зависимости от назначения, различают:
- упаковочный;
- строительный;
- специальный.
В каждом наименование предполагает несколько видов расходника, которые отличаются техническими характеристиками и свойствами.
Кроме бесцветных, самыми распространенными считаются ролики для упаковывания продукции (грузов), маркировки, стыковки, защиты поверхностей. Они могут быть выполнены на:
- бумажной;
- тканевой;
- вспененной;
- полипропиленовой
основах, с одно- или двусторонним нанесением клеящего слоя. Бывают матовыми, цветными, с логотипом или пломбировочные.
Заменит гвозди и метизы
Реже используется скотч специального назначения. К нему относятся:
- малярные (крепп);
- армированные;
- алюминиевые;
- алюминиевый армированные;
- металлизированные ролики.
С их помощью выполняют монтаж и ремонт трубопроводов; соединяют поверхности в горизонтальном и в вертикальном положении; изолируют и сцепливают металл, пластик, дерево, стекло и прочие материалы.
Скотч лента:
- удобна в применении;
- надежна;
- долговечна;
- прочна;
- адгезивные свойства усиливаются со временем.
Сдвинуть намотку такого подручного средства невозможно по истечению нескольких часов. Повесить люстру или устранить трещину в трубопроводе теперь можно с помощью липкой полосы специального назначения.
Правильно выбрать и заказать
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