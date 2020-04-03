Мы часто используем разного вида скотч упаковочный

Сферы применения этого подручного материала самые разнообразные. Обычный скотч упаковочный и варианты разновидностей помогают скреплять, изолировать, соединять, разграничивать и т.д. Сегодня невозможно представить себе офис, производство, строительную площадку, где не было бы такого незаменимого ролика. В зависимости от назначения, различают:

упаковочный;

строительный;

специальный.

В каждом наименование предполагает несколько видов расходника, которые отличаются техническими характеристиками и свойствами.

Кроме бесцветных, самыми распространенными считаются ролики для упаковывания продукции (грузов), маркировки, стыковки, защиты поверхностей. Они могут быть выполнены на:

бумажной;

тканевой;

вспененной;

полипропиленовой

основах, с одно- или двусторонним нанесением клеящего слоя. Бывают матовыми, цветными, с логотипом или пломбировочные.

Заменит гвозди и метизы

Реже используется скотч специального назначения. К нему относятся:

малярные (крепп);

армированные;

алюминиевые;

алюминиевый армированные;

металлизированные ролики.

С их помощью выполняют монтаж и ремонт трубопроводов; соединяют поверхности в горизонтальном и в вертикальном положении; изолируют и сцепливают металл, пластик, дерево, стекло и прочие материалы.

Скотч лента:

удобна в применении;

надежна;

долговечна;

прочна;

адгезивные свойства усиливаются со временем.

Сдвинуть намотку такого подручного средства невозможно по истечению нескольких часов. Повесить люстру или устранить трещину в трубопроводе теперь можно с помощью липкой полосы специального назначения.

Правильно выбрать и заказать

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