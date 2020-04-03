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Мы часто используем разного вида скотч упаковочный

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Сферы применения этого подручного материала самые разнообразные. Обычный скотч упаковочный и варианты разновидностей помогают скреплять, изолировать, соединять, разграничивать и т.д. Сегодня невозможно представить себе офис, производство, строительную площадку, где не было бы такого незаменимого ролика. В зависимости от назначения, различают:

  • упаковочный;
  • строительный;
  • специальный.

В каждом наименование предполагает несколько видов расходника, которые отличаются техническими характеристиками и свойствами.

Кроме бесцветных, самыми распространенными считаются ролики для упаковывания продукции (грузов), маркировки, стыковки, защиты поверхностей. Они могут быть выполнены на:

  • бумажной;
  • тканевой;
  • вспененной;
  • полипропиленовой

основах, с одно- или двусторонним нанесением клеящего слоя. Бывают матовыми, цветными, с логотипом или пломбировочные.

Заменит гвозди и метизы

Реже используется скотч специального назначения. К нему относятся:

  • малярные (крепп);
  • армированные;
  • алюминиевые;
  • алюминиевый армированные;
  • металлизированные ролики.

С их помощью выполняют монтаж и ремонт трубопроводов; соединяют поверхности в горизонтальном и в вертикальном положении; изолируют и сцепливают металл, пластик, дерево, стекло и прочие материалы.

Скотч лента:

  • удобна в применении;
  • надежна;
  • долговечна;
  • прочна;
  • адгезивные свойства усиливаются со временем.

Сдвинуть намотку такого подручного средства невозможно по истечению нескольких часов. Повесить люстру или устранить трещину в трубопроводе теперь можно с помощью липкой полосы специального назначения.

Правильно выбрать и заказать

Оптимальный вариант сотрудничества – это покупка товара напрямую от производителя. ООО ЛЕНТАПАК предлагает своим клиентам цены ниже рыночных и привлекательные условия реализации продукции. Чтобы не ошибиться при выборе любого количества клеящейся ленты, особенно нестандартного назначения, лучше проконсультироваться с продавцом.

Москвичи и гости города могут обратиться на улицу ул. Верейская, 29АС1 (офис) или ул. Рябиновая, 32А (склад). Клиентам из регионов удобнее оставить заявку на сайте компании. Страницы подробнее расскажут о каждой позиции или можно задать вопросы менеджеру. Здесь скотч упаковочный в ассортименте, скидки для оптовиков, высокий уровень обслуживания каждому. Звоните: +7(495)221-01-51. Рекомендуем!

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